以色列空襲核設施 伊朗官媒證實：2核子專家遭炸死

〔即時新聞/綜合報導〕以色列空軍於當地時間週四(12日)對伊朗發動空襲,伊朗首都德黑蘭傳出多起爆炸聲,猛烈的空襲畫面曝光,只見多枚飛彈從空中傾瀉而下,爆炸火光照亮夜空,除德黑蘭外,伊朗的福爾多(Fordow)和納坦茲(Natanz)核設施也是空襲目標,其中納坦茲鈾濃縮核設施冒出黑煙,至少2名核專家遭炸死。

據《美聯社》報導,伊朗納坦茲核設施是以軍這次的空襲目標之一,納坦茲的地下工廠中,擁有三組IR-6型離心機,IR-6型離心機是伊朗最高階的鈾濃縮設備,生產出60%純度的濃縮鈾,接近武器等級;伊朗官煤曝光納坦茲核設施冒出火光以及黑煙的畫面,目前不清楚詳細的受損狀況。

以色列總理納坦雅胡證實對納坦茲主要鈾濃縮工廠發動襲擊:「我們打擊了伊朗核武器計劃的核心。」

除核設施外,伊朗國家電視台宣布,伊朗核計畫主要科學家阿巴斯(Fereydoon Abbasi-Davani) 和特黑蘭奇 (Mohammad Mehdi Tehranchi)在這起襲擊中喪生。其中阿巴斯被原子能機構(IAEA)專家認定,是伊朗秘密核武計畫的關鍵科學家。

