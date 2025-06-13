以色列空襲核設施 伊朗官媒證實：2核子專家遭炸死

伊朗核子專家阿巴斯在這次空襲中被炸死，他被認為是伊朗秘密核武計畫的關鍵科學家。（法新社）

2025/06/13 11:12

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列空軍於當地時間週四（12日）對伊朗發動空襲，伊朗首都德黑蘭傳出多起爆炸聲，猛烈的空襲畫面曝光，只見多枚飛彈從空中傾瀉而下，爆炸火光照亮夜空，除德黑蘭外，伊朗的福爾多（Fordow）和納坦茲（Natanz）核設施也是空襲目標，其中納坦茲鈾濃縮核設施冒出黑煙，至少2名核專家遭炸死。

據《美聯社》報導，伊朗納坦茲核設施是以軍這次的空襲目標之一，納坦茲的地下工廠中，擁有三組IR-6型離心機，IR-6型離心機是伊朗最高階的鈾濃縮設備，生產出60%純度的濃縮鈾，接近武器等級；伊朗官煤曝光納坦茲核設施冒出火光以及黑煙的畫面，目前不清楚詳細的受損狀況。

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以色列總理納坦雅胡證實對納坦茲主要鈾濃縮工廠發動襲擊：「我們打擊了伊朗核武器計劃的核心。」

除核設施外，伊朗國家電視台宣布，伊朗核計畫主要科學家阿巴斯（Fereydoon Abbasi-Davani） 和特黑蘭奇 （Mohammad Mehdi Tehranchi）在這起襲擊中喪生。其中阿巴斯被原子能機構（IAEA）專家認定，是伊朗秘密核武計畫的關鍵科學家。

????????RIGHT NOW: 3, possibly 4 of these nuclear sites already attacked



Revolutionary Guards Air and Space Commander Ali Zadeh - Killed in a strike.



Natanz, fordo, Isfahan, confirmed..hearing rumors of Aral. pic.twitter.com/AkIX6ivLyN — Shirion Collective （@ShirionOrg） June 13, 2025

???? JUST IN: The Israeli military has KlLLED Iran’s Military Chief of Staff in a targeted strike, per Fox



Netanyahu says Iran has enriched enough Uranium for nine atomic bombs. pic.twitter.com/VSU5t87iGZ — Nick Sortor （@nicksortor） June 13, 2025

伊朗官煤曝光納坦茲核設施冒出火光以及黑煙的畫面，目前不清楚詳細的受損狀況。（圖擷自X）

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