印航為何墜機？專家進行解析 這些都是可能原因！

印度航空一架載有242人的波音夢幻客機12日從阿默達巴德的機場起飛幾分鐘後墜毀。（歐新社）

2025/06/13 10:37

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕印度航空一架載有242人的波音夢幻客機12日從阿默達巴德的機場起飛幾分鐘後墜毀，機上僅1人生還，其餘241人不幸遇難。關於客機為何墜毀，專家認為襟翼是否正確展開和當日高溫都是可能原因。

根據《紐約時報》報導，專家聲稱，飛機下降畫面搖晃且模糊，不清楚機翼後緣襟翼是否正確展開。這些襟翼以及機翼前部的縫翼，通常在飛機上升時展開，以提供更大表面積並改變機翼形狀，從而幫助飛機在相對較低的速度下升力。

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美國國家運輸安全委員會前調查員費思（Greg Feith）表示，影片中可看到起落架仍然處於放下狀態，但襟翼看起來處於相對向上的位置。通常情況下，大型飛機需要一定程度的襟翼展開。如果飛機的配置不當，可能會導致性能問題。

前航空公司飛行員、現擔任美國聯邦墜機調查員的伯曼（Ben Berman）指出，飛行員通常會在起飛後迅速收起起落架（包括飛機的輪子），因為飛機爬升時收起起落架會產生阻力。他補充，像夢幻客機這樣更大、更重的飛機的煞車會變非常熱，有時飛行員可能會暫時放下起落架來冷卻。

專家聲稱，高溫也是考慮因素。客機起飛的城市阿默達巴德當日氣溫超過了100華氏度（約攝氏37度）。高溫使起飛更加困難，因為引擎產生的推力減小，暖空氣密度降低，使飛機更難產生升力。

前航空公司飛行員、諮詢公司安全操作系統首席執行官考克斯（John Cox）指出，墜機通常是由多種故障引起，這些故障可能包括設備故障、維護不當、鳥擊或飛行員失誤等。他聲稱，在漫長技術性墜機調查過程中，早期假設通常會被排除，所以不能妄下結論。

伯曼認為，飛行記錄器應該能提供早期線索。飛行記錄器具備的資訊包括時間、高度、空速和航向。駕駛艙語音記錄器也能提供墜機前的線索，包括飛行員對話內容、引擎噪音、失速警告或其他設備聲音。

伯曼補充，事件調查花費時間可能需要一年以上，但糾正措施可能更快出爐。他聲稱，事故調查目的是識別關鍵安全問題，若航空公司、機組人員或飛機本身有問題，應儘早發現關鍵問題並實施糾正措施。

關於印度航空波音夢幻客機為何墜毀，專家認為襟翼是否正確展開和當日高溫都是可能原因。（歐新社）

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