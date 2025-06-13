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    以軍空襲劍指伊朗核計畫 納坦雅胡：必要時將持續攻擊

    以色列總理納坦雅胡週五表示，摧毀伊朗核計畫和彈道飛彈計畫的行動將持續數天。（法新社）

    以色列總理納坦雅胡週五表示，摧毀伊朗核計畫和彈道飛彈計畫的行動將持續數天。（法新社）

    2025/06/13 10:44

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列當地時間週四（12日）對伊朗發動大規模空襲，美媒揭露，以軍目標是伊朗境內核設施和飛彈設施，以及伊朗軍方高層、參與核計畫科學家；以軍並同時針對飛彈和防空設施展開秘密破壞行動。

    據美國新聞網站《Axios》報導，以色列週四在缺乏美國支持的情況下，直接發動攻擊。美國總統川普週四公開反對以色列襲擊伊朗核設施，並稱他堅信能與伊朗達成協議。數小時後，以色列針對伊朗境內核設施及核計畫相關軍方高層、高級科學家發動攻勢。

    事發後，華府立即與行動劃清界線，呼籲伊朗不應針對美方利益或人員。美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）週五（13日）表示，「今晚以色列對伊朗採取了單方面行動。我們沒有參與襲擊，我們的首要任務是保護該地區的美國軍隊。」

    1名以色列國防軍（IDF）官員週五告訴《Axios》，摧毀伊朗核計畫和彈道飛彈計畫的行動將持續數天，以色列預期伊朗將發射飛彈和無人機進行報復。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）同天則表示，「若有需要（攻擊）將持續下去。」

    以色列國防軍官員聲稱，最近數週，以色列發現伊朗正加速發展核武器，且隨著時間推移，以色列對伊朗核計畫進展的掌握程度將愈發低落。「我們現在正處於戰略機會期，已經到了無可挽回的地步，我們別無選擇，只能採取行動。」

    伊朗否認正在研發核武器，美國和其他盟友近期也沒有對伊朗研發核武器發出任何警告。

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