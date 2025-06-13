波音787夢幻客機首出事！升空不到30秒墜毀 印航完整起飛畫面曝光

印度航空波音787-8客機一起飛就墜毀，飛機撞上醫學院宿舍，全機242人僅1人生還，另外還造成宿舍至少5名學生死亡50人受傷。（路透）

2025/06/13 09:39

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度航空一架載有242人的波音787-8夢幻客機（Dreamliner）昨（12日）下午從印度西部城市阿默達巴德（Ahmedabad）一起飛就墜毀，飛機撞上醫學院宿舍，全機242人僅1人生還，另外還造成宿舍至少5名學生死亡50人受傷，機場監視器清楚拍下完整的飛機起飛過程。

綜合外媒報導，印度航空（Air India）AI 171航班昨下午從阿默達巴德起飛，不料起飛不酒就墜毀，飛機撞上醫學院宿舍釀重大傷亡，機上242人241死亡僅1人生還、地面至少5死80傷，這也是波音787-8夢幻客機首次墜毀。

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根據航管人員表示，AI 171航班起飛後不久發出了求救（Mayday）訊號，隨後便無任何回應，最新機場監視器曝光這架客機的完整起飛過程，只見客機在跑道上加速滑行，到跑道盡頭才升起，起飛後飛機並未爬升，反而是低空滑行，高度太低，速度也太慢，隨即開始下墜，最後墜毀，從飛機升空到墜毀僅不到30秒。

有專家表示，雖然影像畫面模糊，但看起來飛機機頭向上，沒有爬升，這正是調查人員需要調查的事項之一。

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