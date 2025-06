波音787夢幻客機首出事！升空不到30秒墜毀 印航完整起飛畫面曝光

2025/06/13 09:39

〔即時新聞/綜合報導〕印度航空一架載有242人的波音787-8夢幻客機(Dreamliner)昨(12日)下午從印度西部城市阿默達巴德(Ahmedabad)一起飛就墜毀,飛機撞上醫學院宿舍,全機242人僅1人生還,另外還造成宿舍至少5名學生死亡50人受傷,機場監視器清楚拍下完整的飛機起飛過程。

綜合外媒報導,印度航空(Air India)AI 171航班昨下午從阿默達巴德起飛,不料起飛不酒就墜毀,飛機撞上醫學院宿舍釀重大傷亡,機上242人241死亡僅1人生還、地面至少5死80傷,這也是波音787-8夢幻客機首次墜毀。

根據航管人員表示,AI 171航班起飛後不久發出了求救(Mayday)訊號,隨後便無任何回應,最新機場監視器曝光這架客機的完整起飛過程,只見客機在跑道上加速滑行,到跑道盡頭才升起,起飛後飛機並未爬升,反而是低空滑行,高度太低,速度也太慢,隨即開始下墜,最後墜毀,從飛機升空到墜毀僅不到30秒。

有專家表示,雖然影像畫面模糊,但看起來飛機機頭向上,沒有爬升,這正是調查人員需要調查的事項之一。

