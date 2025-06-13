美加州參議員質問國土安全部長 遭按倒上銬、暴力驅離

洛杉磯反川普移民政策抗爭越演越烈，加州民主黨聯邦參議員巴迪亞於當地時間週四在一場國土安全部舉辦的記者會期間，提出質疑後遭到多名FBI人員暴力驅離，甚至被按倒在地及上手銬。（美聯社）

2025/06/13 09:23

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國洛杉磯反川普移民政策抗爭越演越烈，加州民主黨聯邦參議員巴迪亞（Alex Padilla）於當地時間週四在一場國土安全部舉辦的記者會期間，提出質疑後遭到多名FBI人員暴力驅離，甚至被按倒在地及上手銬，引發外界熱議。

起於洛杉磯抗議聯邦政府掃蕩非法移民的示威活動，近日陸續在全美國各地「遍地開花」。美國總統川普下令派遣國民兵及陸戰隊前往洛杉磯進行掃蕩，也引發外界進一步抨擊。

請繼續往下閱讀...

美國國土安全部週四舉行記者會，國土安全部（DHS）部長諾姆（Kristi Noem）譴責暴力示威者襲擊執法人員，並稱當局將進行追捕，不過在其發表談話期間，民主黨籍的聯邦參議員巴迪亞突然在台下大聲提問，對諾姆提出質疑，不過諾姆仍持續講話並未被打斷，而巴迪亞則是隨即遭到3、4名FBI人員強行推離現場。

後續巴迪亞發布聲明指控，當時他不僅遭到驅離，還一度被按倒在地，雙手還被上銬。至於國土安全部則指控巴迪亞行為過激，強調當時保安人員有多次警告他後退，並質疑巴迪亞的動作是「不尊重的政治表演」，保安人員則是採取適當的行動。

諾姆也質疑，當時巴迪亞突然衝進記者會，還直接衝向她，她也質疑巴迪亞並未先表明身分，也沒有佩戴參議院的徽章，是衝到自己面前才說明自己是誰。

巴迪亞的父母是墨西哥移民，過去他就不斷批評川普的大規模驅逐計畫，質疑川普的大規模驅逐計畫並非針對罪犯，而是在恐嚇社區、拆散家庭、並且將美國公民推向危險。

影片連結

What just happened to @SenAlexPadilla is absolutely abhorrent and outrageous.



He is a sitting United States Senator.



This administration’s violent attacks on our city must end.pic.twitter.com/qbh9ZPE8i9 — Mayor Karen Bass （@MayorOfLA） June 12, 2025

洛杉磯反川普移民政策抗爭越演越烈，加州民主黨聯邦參議員巴迪亞於當地時間週四在一場國土安全部舉辦的記者會期間，提出質疑後遭到多名FBI人員暴力驅離，甚至被按倒在地及上手銬。（路透）

洛杉磯反川普移民政策抗爭越演越烈，加州民主黨聯邦參議員巴迪亞於當地時間週四在一場國土安全部舉辦的記者會期間，提出質疑後遭到多名FBI人員暴力驅離，甚至被按倒在地及上手銬。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法