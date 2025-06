美加州參議員質問國土安全部長 遭按倒上銬、暴力驅離

2025/06/13 09:23

蔡百靈/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國洛杉磯反川普移民政策抗爭越演越烈,加州民主黨聯邦參議員巴迪亞(Alex Padilla)於當地時間週四在一場國土安全部舉辦的記者會期間,提出質疑後遭到多名FBI人員暴力驅離,甚至被按倒在地及上手銬,引發外界熱議。

起於洛杉磯抗議聯邦政府掃蕩非法移民的示威活動,近日陸續在全美國各地「遍地開花」。美國總統川普下令派遣國民兵及陸戰隊前往洛杉磯進行掃蕩,也引發外界進一步抨擊。

請繼續往下閱讀...

美國國土安全部週四舉行記者會,國土安全部(DHS)部長諾姆(Kristi Noem)譴責暴力示威者襲擊執法人員,並稱當局將進行追捕,不過在其發表談話期間,民主黨籍的聯邦參議員巴迪亞突然在台下大聲提問,對諾姆提出質疑,不過諾姆仍持續講話並未被打斷,而巴迪亞則是隨即遭到3、4名FBI人員強行推離現場。

後續巴迪亞發布聲明指控,當時他不僅遭到驅離,還一度被按倒在地,雙手還被上銬。至於國土安全部則指控巴迪亞行為過激,強調當時保安人員有多次警告他後退,並質疑巴迪亞的動作是「不尊重的政治表演」,保安人員則是採取適當的行動。

諾姆也質疑,當時巴迪亞突然衝進記者會,還直接衝向她,她也質疑巴迪亞並未先表明身分,也沒有佩戴參議院的徽章,是衝到自己面前才說明自己是誰。

巴迪亞的父母是墨西哥移民,過去他就不斷批評川普的大規模驅逐計畫,質疑川普的大規模驅逐計畫並非針對罪犯,而是在恐嚇社區、拆散家庭、並且將美國公民推向危險。

影片連結

What just happened to @SenAlexPadilla is absolutely abhorrent and outrageous.



He is a sitting United States Senator.



This administration’s violent attacks on our city must end.pic.twitter.com/qbh9ZPE8i9