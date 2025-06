印航空難疑雙引擎故障？專家分析墜機情況：很不尋常

2025/06/13 08:56

〔即時新聞/綜合報導〕印度航空一架波音787-8型夢幻客機昨發生嚴重空難,在剛起飛不久後就失事墜毀,造成大量傷亡。據外媒報導,對於事故起因有專家猜測是與引擎故障有關,目前也傳出飛機可能在起飛不久後就遭到鳥擊並發生雙引擎故障的情況,不過具體事故起因仍有待調查人員確認。

印度航空一架波音客機昨發生空難,造成超過200人罹難,引發國際關注,對此有印度部落客截圖飛機墜落過程的畫面,並發文猜測,當時客機不知何故,疑似發生雙引擎故障的情況,衝壓空氣渦輪(Ram Air Turbine,飛機在發動機停止、輔助動力系統完全失效時使用的應急渦輪發電機組)已在運作,並指飛行高度最高只拉到190公尺。

前飛行員特里(Terry Tozer )在接受「GB News」訪問時則表示,目前要推斷事故起因仍為時過早,但他認為對如此先進的客機來說,在起飛不久就發生重大的技術故障,是非常罕見的,並強調目前很難確定造成這種情況的原因。

安全工程專家、約克大學教授麥克德米(John McDermid)也指出,雖然目前尚無法得知太多與墜機原因有關的資訊,但目前來看情況非常令人意外,並指飛行員在真正起飛前,有許多機會可以隨時中止起飛,看起來問題是在準備起飛、或是剛起飛不久時發生,但事故客機的高度還未超過200公尺,且飛機有許多備用系統,這也讓這起事故更顯得不尋常。

針對這起事故,印度民航總局以及事故調查局(AAIB)也聯合展開全面調查,目前該架客機的黑盒子已被找到,據傳初步數據顯示,飛機在起飛過程未曾正常升空,且可能有起落架出現異常的情況。有媒體報導更稱,根據初步報告顯示,飛機在起飛不久後,可能就遭到鳥擊並發生雙引擎故障的情況,不過目前這項說法尚未得到調查人員的正式確認,具體起因仍尚待確認。

