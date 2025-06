畫面曝光！印航機上242人僅他生還 空難現場「拿手機」步出殘骸

2025/06/13 08:21

蔡百靈/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕印度航空1架波音787-8夢幻客機(Boeing 787-8 Dreamliner)12日下午從西部城市阿默達巴德(Ahmedabad)機場起飛後不久墜毀。印度航空證實,機上242人,241人遇難、1人生還。座位號碼11A的40歲男性乘客奇蹟存活,且事發後拿著手機自行走出客機殘骸。

綜合媒體報導,阿默達巴德巿警長馬里克(G.S. Malik)接受印度《亞洲國際新聞社》(ANI)採訪時表示,該名生還者「已經入院接受治療」。

《英國廣播公司》(BBC)報導,生還者是40歲英國籍男子拉梅什(Vishwash Kumar Ramesh),他提供了自己的登機證,上面顯示姓名和座位號碼11A。

墜機造成拉梅什胸部、眼部、足部受傷,目前正在醫院接受治療。他回憶事故發生當下稱,「班機起飛後30秒,就傳出一聲巨響,然後飛機墜毀。一切都發生得太快了。」

社群平台X曝光的現場影片顯示,拉梅什身穿白色上衣、灰色長褲,手持手機,且仍可自由行走。面對旁人關心也能夠回應、揮手致意,最後搭乘救護車離開現場。

印度航空(Air India)稍早指出,航班編號AI 171的波音787-8夢幻客機原本要飛往英國倫敦蓋維克機場(Gatwick Airport),卻墜毀在阿默達巴德機場附近的住宅區。

拉梅什受訪透露,他在倫敦生活了逾20年,妻小都住在倫敦,近日才與45歲哥哥阿賈依.庫瑪.拉梅什(Ajay Kumar Ramesh)一同赴印度探望家人。

拉梅什12日和阿賈依一起搭上失事客機準備返回倫敦,他當時坐在經濟艙座位11A,阿賈依則坐在機艙另一側,事故發生後他一直聯繫不上哥哥,求援稱「拜託幫我找到他」。

官方資料顯示,墜毀客機上共載有242人,230名乘客中,有217名成人、11名兒童和2名嬰兒。若以國籍區分,則有169名印度人、53名英國人、7名葡萄牙人及1名加拿大人。除1名被拋出機艙的乘客倖存外,機上其餘241人都已罹難。

The survivor of the plane crash in India Ramesh Vishwas Kumar is from Leicester in UK. Many others from Leicester were believed to be in the aircraft. Originally from Daman Diu. Walked out from hell fire. What a miracle! Prayers for his speedy recovery! pic.twitter.com/4ppFreFuqP