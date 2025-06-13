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    畫面曝光！印航機上242人僅他生還 空難現場「拿手機」步出殘骸

    印度媒體證實，座位號碼11A的40歲英國籍男子拉梅什奇蹟生還。（圖擷自X）

    印度媒體證實，座位號碼11A的40歲英國籍男子拉梅什奇蹟生還。（圖擷自X）

    2025/06/13 08:21

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕印度航空1架波音787-8夢幻客機（Boeing 787-8 Dreamliner）12日下午從西部城市阿默達巴德（Ahmedabad）機場起飛後不久墜毀。印度航空證實，機上242人，241人遇難、1人生還。座位號碼11A的40歲男性乘客奇蹟存活，且事發後拿著手機自行走出客機殘骸。

    綜合媒體報導，阿默達巴德巿警長馬里克（G.S. Malik）接受印度《亞洲國際新聞社》（ANI）採訪時表示，該名生還者「已經入院接受治療」。

    《英國廣播公司》（BBC）報導，生還者是40歲英國籍男子拉梅什（Vishwash Kumar Ramesh），他提供了自己的登機證，上面顯示姓名和座位號碼11A。

    墜機造成拉梅什胸部、眼部、足部受傷，目前正在醫院接受治療。他回憶事故發生當下稱，「班機起飛後30秒，就傳出一聲巨響，然後飛機墜毀。一切都發生得太快了。」

    社群平台X曝光的現場影片顯示，拉梅什身穿白色上衣、灰色長褲，手持手機，且仍可自由行走。面對旁人關心也能夠回應、揮手致意，最後搭乘救護車離開現場。

    印度航空（Air India）稍早指出，航班編號AI 171的波音787-8夢幻客機原本要飛往英國倫敦蓋維克機場（Gatwick Airport），卻墜毀在阿默達巴德機場附近的住宅區。

    拉梅什受訪透露，他在倫敦生活了逾20年，妻小都住在倫敦，近日才與45歲哥哥阿賈依．庫瑪．拉梅什（Ajay Kumar Ramesh）一同赴印度探望家人。

    拉梅什12日和阿賈依一起搭上失事客機準備返回倫敦，他當時坐在經濟艙座位11A，阿賈依則坐在機艙另一側，事故發生後他一直聯繫不上哥哥，求援稱「拜託幫我找到他」。

    官方資料顯示，墜毀客機上共載有242人，230名乘客中，有217名成人、11名兒童和2名嬰兒。若以國籍區分，則有169名印度人、53名英國人、7名葡萄牙人及1名加拿大人。除1名被拋出機艙的乘客倖存外，機上其餘241人都已罹難。

    影片連結

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