洛杉磯示威為何出現墨西哥國旗？美媒：以墨裔身分為傲

在洛杉磯街頭，示威者將墨西哥國旗高掛在汽車上，或在街道與高速公路遊行時大力揮舞。（法新社）

2025/06/13 07:10

〔國際新聞中心／綜合報導〕起於洛杉磯抗議聯邦政府掃蕩非法移民的示威活動，已經在全美國各地「遍地開花」。而在洛杉磯街頭，示威者將紅、白、綠3色的墨西哥國旗高掛在汽車上，或在街道與高速公路遊行時大力揮舞，這種場面不僅出現在美國有線電視新聞網（CNN）的現場直播，也在社群媒體上廣泛流傳。

美國政治新聞網站Politico報導，對某些人來說，這面旗幟在燃燒中的車輛與催淚瓦斯黑煙的映襯下，顯得格外鮮明，成為對美國總統川普大規模驅逐移民政策的反抗象徵；而對另外一些人來說，則成為保守派人士用來將這場騷亂描述成「移民入侵」的證據。

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例如，「國家評論」（National Review）的一則標題，就將墨西哥國旗稱為「洛杉磯暴動的邦聯旗幟」。

示威者高調使用這面旗幟，也喚起30多年前的記憶。當時，成千上萬的示威者也曾揮舞這面旗幟，抗議一項企圖禁止無證加州居民進入公立學校與其他公共服務的提案，即1994年的187號提案（Proposition 187），日後成為拉丁裔在加州政治力量的重要轉捩點。當年的抗爭啟發了不少日後成為政治領袖的示威者，包括前州參議院臨時議長德萊昂（Kevin de León）。

加州知名移民人權團體「洛杉磯移民人權聯盟（CHIRLA）」執行長薩拉斯（Angelica Salas）指出，2006年針對布希政府打擊非法移民立法的抗議浪潮中，示威者也曾揮舞墨西哥國旗。她說，此舉是在表達：我們是美國人，是墨西哥裔美國人，「我們不會因為身為墨西哥裔而感到羞愧」。

薩拉斯指出，高舉墨西哥國旗是一種驕傲的象徵，宣示「我們不會羞於承認我們的身分、我們的墨西哥血統。我們不會因為恐嚇而隱藏自我。」而許多年輕人舉出墨西哥國旗，也是對父母的認同與支持。許多參加示威活動的年輕人是美國公民，他們是第2代、第3代，或者是第1代在美出生的族群，而他們也想讓父母知道，他們會與父母站在一起。

加州有30％居民是墨西哥裔，約1200萬人，其中大多數是第2代、第3代，甚至第4代的墨西哥裔美國人，「我們對自己與這片土地深厚的淵源感到無比自豪。」

洛杉磯的示威者對著奉派前來的國民兵部隊揮舞紅、白、綠3色的墨西哥國旗。（路透）

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