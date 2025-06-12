洛杉磯掃蕩非法移民惹眾怒 市長下令宵禁、州府告上聯邦法院

在洛杉磯抗議活動中，一名女子戴著寫有「Chinga la migra」（FUCK ICE）字樣的口罩。（法新社）

2025/06/12 23:56

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州洛杉磯近日爆發掃蕩非法移民引發的示威，上千民眾走上街頭抗議，市中心甚至連續兩晚遭市長巴斯（Karen Bass）下令宵禁。抗議行動已持續第七天，加州政府更怒告聯邦政府，要求禁止部隊部署，地方與中央角力白熱化。

綜合外媒報導，川普政府未經州府同意，派遣超過2000名海軍陸戰隊與國民兵支援移民執法單位ICE，在洛杉磯與鄰近農場社區大舉展開掃蕩。短短幾天內，洛杉磯與橙郡多家洗車場遭突襲，奧克斯納德（Oxnard）農地也出現大規模盤查，導致社區陷入恐慌。市中心宵禁區從晚間8時至清晨6時，已有數百人因抗議或移民身分問題被捕。

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洛杉磯市長巴斯強調，與1992年洛城暴動相比，此次並非全面性動亂，無需聯邦部隊介入。前市議員也表示，目前受影響區域僅佔整個大洛杉磯的一小部分，認為川普政府此舉「純屬政治表演」；地方前退休警官帕克斯直言：「這根本不是1992的翻版，而是刻意醜化洛杉磯。」

《衛報》 指出，洛杉磯擁有全美最深厚的移民根基，近三分之一居民為外國出生，超過四成勞動力為移民。從墨西哥、薩爾瓦多到香港、法國，移民在各行各業扮演關鍵角色。市議員馬丁尼茲（Hugo Soto-Martinez）更說，「洛杉磯的每一餐、每一份醫療照護、每一棟房屋修繕，幾乎都有移民的身影。」認為民眾憤怒並非偶然，而是源自社區長年建立的深厚連結。

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