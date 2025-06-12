為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    洛杉磯掃蕩非法移民惹眾怒 市長下令宵禁、州府告上聯邦法院

    在洛杉磯抗議活動中，一名女子戴著寫有「Chinga la migra」（FUCK ICE）字樣的口罩。（法新社）

    在洛杉磯抗議活動中，一名女子戴著寫有「Chinga la migra」（FUCK ICE）字樣的口罩。（法新社）

    2025/06/12 23:56

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國加州洛杉磯近日爆發掃蕩非法移民引發的示威，上千民眾走上街頭抗議，市中心甚至連續兩晚遭市長巴斯（Karen Bass）下令宵禁。抗議行動已持續第七天，加州政府更怒告聯邦政府，要求禁止部隊部署，地方與中央角力白熱化。

    綜合外媒報導，川普政府未經州府同意，派遣超過2000名海軍陸戰隊與國民兵支援移民執法單位ICE，在洛杉磯與鄰近農場社區大舉展開掃蕩。短短幾天內，洛杉磯與橙郡多家洗車場遭突襲，奧克斯納德（Oxnard）農地也出現大規模盤查，導致社區陷入恐慌。市中心宵禁區從晚間8時至清晨6時，已有數百人因抗議或移民身分問題被捕。

    洛杉磯市長巴斯強調，與1992年洛城暴動相比，此次並非全面性動亂，無需聯邦部隊介入。前市議員也表示，目前受影響區域僅佔整個大洛杉磯的一小部分，認為川普政府此舉「純屬政治表演」；地方前退休警官帕克斯直言：「這根本不是1992的翻版，而是刻意醜化洛杉磯。」

    《衛報》 指出，洛杉磯擁有全美最深厚的移民根基，近三分之一居民為外國出生，超過四成勞動力為移民。從墨西哥、薩爾瓦多到香港、法國，移民在各行各業扮演關鍵角色。市議員馬丁尼茲（Hugo Soto-Martinez）更說，「洛杉磯的每一餐、每一份醫療照護、每一棟房屋修繕，幾乎都有移民的身影。」認為民眾憤怒並非偶然，而是源自社區長年建立的深厚連結。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播