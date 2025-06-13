印航客機墜毀住宅區！罹難者逾290人 倖存者也許不只1人

印度航空一架波音客機12日在古吉拉特邦墜毀。（彭博）

2025/06/13 00:24

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度航空一架波音客機12日在古吉拉特邦（Gujarat）墜毀，目前已在墜機現場找到200多具遺體，當地警方深夜表示，已知超過290人身亡，即死者包含大量地面人員；另有一名印航乘客幸運生還，警方認為醫院裡可能還有機上倖存者。

台灣時間12日下午4點20分左右，從古吉拉特邦飛往倫敦、航班編號AI171的印航波音787夢幻客機（Boeing 787 Dreamline），從艾哈邁達巴德機場（Ahmedabad airport）起飛不久後墜毀於機場附近住宅區。據悉，失事客機載有242人，包括230名乘客、1名機長、1名副機長和10名機組人員；乘客當中有217名成人、11名孩童和2名嬰兒。

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印度當局徹夜在空難現場搜救，深夜最消息指出，警方告訴《路透》，包括地面上遭受墜機波及的人員，已知超過290人罹難。機上有一名英國公民拉米許（Vishwash Kumar Ramesh）倖存，目前正在醫院接受救治，艾哈邁達巴德市警局長馬力克（G.S. Malik）向當地ANI通訊社證實此事。《路透》也指出，警方確認在失事客機「11A」座位上找到奇蹟生還的拉米許，認為醫院裡可能還有倖存者。

由於失事客機墜毀在住宅區，大部分機身直接撞上當地BJ醫學院（B.J. Medical College）的宿舍，該宿舍大樓遭受飛機爆炸波及也發生大火，搜救隊在該建築物內部尋獲數十具遺體。全印度醫學協會聯合會（FAIMA）副主席辛格（Divyansh Singh）向《美聯社》表示，這場空難造成至少5名醫學院學生罹難，近50人受傷，還有其他人受困在已成廢墟的宿舍大樓內等待救援。

罹難者還包括第一時間傳出搭上死亡班機的古吉拉特邦前首席部長魯帕尼（Vijay Rupani），與其同屬印度人民黨（BJP）的國會議員帕特拉（Sambit Patra）12日晚間在X平台證實魯帕尼的死訊，「印度人民黨的資深領袖魯帕尼在艾哈邁達巴德不幸墜機離世的消息令人悲痛不已，他的離去是整個印度政壇的損失。」

अहमदाबाद में हुए दुर्भाग्यपूर्ण विमान हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा परिवार के वरिष्ठ सदस्य विजय रूपाणी जी के दुखद निधन का समाचार अत्यंत पीड़ादायक और मन को झकझोर देने वाला है।



उनका जाना न केवल गुजरात, बल्कि सम्पूर्ण भारतीय राजनीति के लिए एक अपूरणीय क्षति है।… pic.twitter.com/6ecgzpDekE — Sambit Patra （@sambitswaraj） June 12, 2025

印航失事客機墜毀在住宅區。（法新社）

印度當局徹夜在空難現場搜救。（路透）

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