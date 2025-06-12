印度空難重創波音！737 Max與財務問題再受矚

波音公司近年來面臨飛安、生產及財務等多重挑戰，如今再因印度空難受外界嚴格檢視。（美聯社）

2025/06/12 22:59

〔編譯陳成良／綜合報導〕印度航空一架波音787客機今在印度西北部艾哈邁達巴德起飛後墜毀，機上逾240人，事故原因未明。此為波音787-8「夢幻客機」（Dreamliner）自2009年服役以來首起致命空難，重創波音聲譽，盤前股價跌逾5%。近年波音737 Max事故與財務困境頻傳，再度引發關注。

787夢幻客機 2013年鋰電池起火

《美聯社》報導，波音的麻煩並非始於今日。其創新的787「夢幻客機」雖是首款大量採用鋰離子電池的客機，以求更輕、更快充電與更高儲能，卻在2013年爆發鋰電池過熱甚至起火的隱患，導致全球787機隊一度全面停飛，為其光鮮的科技形象蒙上陰影。

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737MAX慘痛回憶 共奪346條人命

然而，真正讓波音陷入空前危機的，是其最暢銷的737型客機的升級版「737 MAX」系列。2018年印尼獅子航空與2019年衣索比亞航空接連發生的兩起737 MAX致命空難，共奪走了346條人命。調查指出，事故主因與一個感測器提供錯誤讀數，導致系統自動將機頭下壓，飛行員無法重新取得控制權有關。這兩起慘劇不僅導致737 MAX在全球範圍內遭無限期停飛，直至波音完成系統的重新設計，更嚴重打擊了公眾對波音飛安的信任。

雪上加霜的是，波音在處理737 MAX危機的過程中，也面臨誤導監管機構的指控。雖然美國司法部上月與波音達成協議，使其免於因此遭刑事起訴，但飛安疑慮並未完全消散。近期，阿拉斯加航空一架737 MAX客機在飛行途中發生艙門（門塞）脫落的嚴重事件，再度引發軒然大波，並促使美國聯邦航空總署（FAA）介入，嚴格限制波音該型客機的每月產量為38八架。

財務方面，波音2024年虧損118億美元，自2019年來總虧損逾350億美元。華盛頓州工廠罷工導致737 Max與787生產停擺，重創交付能力。2025年首季虧損縮減至3100萬美元，執行長奧特柏格（Kelly Ortberg）稱運營穩定進展。2024年波音交付348架飛機，較前年528架減少三分之一，遠落後競爭對手空中巴士（2023年交付766架）。儘管如此，波音仍獲中東客戶青睞，2025年5月卡達航空訂購價值960億美元的787與777X飛機，為波音最大寬體機訂單。

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