波音「夢幻客機」印度失事 787-8機型首起致命空難

印度航空（Air India）從古吉拉特邦（Gujarat）飛往倫敦的AI171航班，在起飛9分鐘後即墜毀。（擷取自X @FlightEmergency）

2025/06/12 21:17

〔編譯陳成良／綜合報導〕本次在印度艾哈邁達巴德（Ahmedabad）墜毀的班機，機上242人恐全數罹難，失事機型為波音787-8「夢幻客機」，是美國波音公司為全球長途航線所打造的旗艦機型。這款寬體客機具備高燃油效率，可搭載最多330名乘客，自2011年投入商業服務以來，已成為全球航空業的重要主力機種。

《路透》報導，787 Dreamliner最大特色在於其輕量化機體，約有一半結構使用複合材料製成，相較同級舊型機種節省約20%的燃油。此設計也讓它更適合執行「點對點」（point-to-point）航線，而非依賴大型樞紐機場轉運。根據波音統計，全球目前已有180條此類直飛航線使用787機型，高於最初預估的80條。

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目前波音787系列共分為三種機型：787-8可搭載248人、航程達13530公里；787-9可載296人、航程為14010公里；787-10則是最大型版本，載客上限330人，但航程稍短、為11910公里。本次事故涉及的即為最早推出的787-8機型，當時機上共搭載242名乘客與機組員，預定飛往英國倫敦，但於起飛不久後失事墜毀，為該機型服役以來首起致命空難。

波音公司表示，已知悉本次事故並正蒐集更多資訊。787計畫曾於2021至2023年間因裝配與製造瑕疵，數度中止交機，引發生產延誤與安全疑慮，美國聯邦航空總署（FAA）也因此強化品質管制與檢查。

今年4月，FAA才剛批准波音將月產量從5架提升至7架。儘管如此，波音近期在中國市場的交機仍遭遇障礙，5月並未完成任何對中交付，受美中貿易摩擦影響，市場壓力持續升高。

印度航空波音787夢幻客機於米蘭馬爾彭薩機場的檔案照。此機型為波音787-8。（路透）

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