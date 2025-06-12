印航墜機撞醫學院宿舍 警方：現場已尋獲204具遺體

印度古加拉特邦艾哈邁達巴德發生嚴重空難，警方指出，目前已知204人罹難。（法新社）

2025/06/12 21:36

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度古加拉特邦（Gujarat）第一大城艾哈邁達巴德（Ahmedabad）今（12）日發生嚴重空難，印度航空（Air India）載有242人的班機起飛不久就墜毀，撞進一棟醫學院宿舍，警方稍早指出機上人員恐全數罹難，最新消息指出，事故現場目前已尋獲204具遺體，另有41名傷者送醫。

當地高階警官馬力克（G.S. Malik）告訴《路透》，救難人員已在事故現場找出204具遺體，目前尚未接獲有生還者的報告。他指出，這些遺體可能也包含了地面上被不幸波及的民眾。

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馬力克也告訴《法新社》，有41名傷者送往醫院正在「接受治療」。

他指出，罹難者包括機上人員，以及飛機撞毀建築物內的民眾，「救援工作仍在進行中。」死傷數字仍未確定。

此外，印度快報（Indian Express）稍早則引述警方消息報導，聲稱警方已證實，機上的12名機組人員與230名乘客全數喪生。

報導也引述目擊者說法指出，墜毀時擊中了艾哈邁達巴德住宅區的BJ醫學院（BJ Medical College）宿舍，造成建築物嚴重損毀，傷亡人數恐怕會進一步上升。

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