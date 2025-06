印航墜機242人恐全罹難！醫生宿舍受波及失火 已發現逾30遺體

2025/06/12 20:32

黃筱薇/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕印度航空一架波音客機今天在古吉拉特邦(Gujarat)墜毀,機上242人生死仍未卜,但當地警察局長向外媒表示,目前看來似乎無人生還。該客機墜毀在住宅區,遭受波及最嚴重的是當地一棟醫生宿舍,受到飛機爆炸波及,該宿舍大樓發生大火,目前已該建築物內發現30多具遺體。

綜合外媒報導,台灣時間12日下午4點20分左右,印航一架波音787夢幻客機(Boeing 787 Dreamliner)、航班編號AI171從古吉拉特邦飛往倫敦的的客機,在艾哈邁達巴德機場(Ahmedabad airport)起飛後不久後失事,飛機墜毀在機場附近的住宅區。

失事客機載有242人,包括230名乘客、1名機長、1名副機長和10名機組人員,目前傷亡狀況仍不明,但當地官員相當不樂觀的表示,生還機會微乎其微;艾哈邁達巴德市警察局長稍早也告訴《美聯社》,墜毀的飛機似乎無人生還。

該客機墜毀在機場附近住宅區,撞上一棟醫生宿舍,建築受爆炸波及發生大火,網上瘋傳的影像可見大量濃煙從建築物竄出,火勢控制後則可看到整棟大樓被燒到焦黑。搜救人員透露,他們已在該棟宿舍大樓發現至少35具遺體,還有更多人受困,不清楚目前發現的死者的身分。

AirIndia plane crashed in a residential area. The nearby buildings has caught fire. #planecrash pic.twitter.com/OU6IsXKxAE