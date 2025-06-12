印航墜機242人恐全罹難！醫生宿舍受波及失火 已發現逾30遺體

印度航空一架客機今天在古吉拉特邦（Gujarat）墜毀，機上242人生死仍未卜，但當地警察局長向外媒表示，目前看來似乎無人生還。（路透）

2025/06/12 20:32

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度航空一架波音客機今天在古吉拉特邦（Gujarat）墜毀，機上242人生死仍未卜，但當地警察局長向外媒表示，目前看來似乎無人生還。該客機墜毀在住宅區，遭受波及最嚴重的是當地一棟醫生宿舍，受到飛機爆炸波及，該宿舍大樓發生大火，目前已該建築物內發現30多具遺體。

綜合外媒報導，台灣時間12日下午4點20分左右，印航一架波音787夢幻客機（Boeing 787 Dreamliner）、航班編號AI171從古吉拉特邦飛往倫敦的的客機，在艾哈邁達巴德機場（Ahmedabad airport）起飛後不久後失事，飛機墜毀在機場附近的住宅區。

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失事客機載有242人，包括230名乘客、1名機長、1名副機長和10名機組人員，目前傷亡狀況仍不明，但當地官員相當不樂觀的表示，生還機會微乎其微；艾哈邁達巴德市警察局長稍早也告訴《美聯社》，墜毀的飛機似乎無人生還。

該客機墜毀在機場附近住宅區，撞上一棟醫生宿舍，建築受爆炸波及發生大火，網上瘋傳的影像可見大量濃煙從建築物竄出，火勢控制後則可看到整棟大樓被燒到焦黑。搜救人員透露，他們已在該棟宿舍大樓發現至少35具遺體，還有更多人受困，不清楚目前發現的死者的身分。

AirIndia plane crashed in a residential area. The nearby buildings has caught fire. #planecrash pic.twitter.com/OU6IsXKxAE — Mohit Chauhan （@mohitlaws） June 12, 2025

印航客機墜毀爆炸，波及附近一棟醫生宿舍發生大火，照片可見火勢受到控制後，大樓外觀已被燒得焦黑。（路透）

印航客機墜毀爆炸，波及附近一棟醫生宿舍發生大火。（圖翻攝自X平台）

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