為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    印航墜機242人恐全罹難！醫生宿舍受波及失火 已發現逾30遺體

    印度航空一架客機今天在古吉拉特邦（Gujarat）墜毀，機上242人生死仍未卜，但當地警察局長向外媒表示，目前看來似乎無人生還。（路透）

    印度航空一架客機今天在古吉拉特邦（Gujarat）墜毀，機上242人生死仍未卜，但當地警察局長向外媒表示，目前看來似乎無人生還。（路透）

    2025/06/12 20:32

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕印度航空一架波音客機今天在古吉拉特邦（Gujarat）墜毀，機上242人生死仍未卜，但當地警察局長向外媒表示，目前看來似乎無人生還。該客機墜毀在住宅區，遭受波及最嚴重的是當地一棟醫生宿舍，受到飛機爆炸波及，該宿舍大樓發生大火，目前已該建築物內發現30多具遺體。

    綜合外媒報導，台灣時間12日下午4點20分左右，印航一架波音787夢幻客機（Boeing 787 Dreamliner）、航班編號AI171從古吉拉特邦飛往倫敦的的客機，在艾哈邁達巴德機場（Ahmedabad airport）起飛後不久後失事，飛機墜毀在機場附近的住宅區。

    失事客機載有242人，包括230名乘客、1名機長、1名副機長和10名機組人員，目前傷亡狀況仍不明，但當地官員相當不樂觀的表示，生還機會微乎其微；艾哈邁達巴德市警察局長稍早也告訴《美聯社》，墜毀的飛機似乎無人生還。

    該客機墜毀在機場附近住宅區，撞上一棟醫生宿舍，建築受爆炸波及發生大火，網上瘋傳的影像可見大量濃煙從建築物竄出，火勢控制後則可看到整棟大樓被燒到焦黑。搜救人員透露，他們已在該棟宿舍大樓發現至少35具遺體，還有更多人受困，不清楚目前發現的死者的身分。

    印航客機墜毀爆炸，波及附近一棟醫生宿舍發生大火，照片可見火勢受到控制後，大樓外觀已被燒得焦黑。（路透）

    印航客機墜毀爆炸，波及附近一棟醫生宿舍發生大火，照片可見火勢受到控制後，大樓外觀已被燒得焦黑。（路透）

    印航客機墜毀爆炸，波及附近一棟醫生宿舍發生大火。（圖翻攝自X平台）

    印航客機墜毀爆炸，波及附近一棟醫生宿舍發生大火。（圖翻攝自X平台）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播