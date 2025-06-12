比銀河系還長！超大黑洞噴射流震驚科學家

藝術家筆下描繪的J1601+3102類星體，其中心的超大質量黑洞，噴發出巨大的電漿噴射流。（圖：NOIRLab/NSF/AURA/M）

2025/06/12 19:35

〔編譯陳成良／綜合報導〕科學家發現一顆早期宇宙的超大質量黑洞，噴出長度超過銀河系兩倍的巨大電漿噴射流，震驚天文學界。這顆黑洞位於類星體J1601+3102，距大爆炸僅12億年，噴射流跨度達21.5萬光年，是已知最早的同類結構。此發現揭示黑洞如何影響早期宇宙的星系演化，有助科學家探索宇宙起源之謎。

科學新聞網站《Science Alert》報導，這項發現由美國國家科學基金會NOIRLab的天文物理學家葛勞德曼斯（Anniek Gloudemans）領導，研究發表於《天文物理學報快訊》（The Astrophysical Journal Letters）。葛勞德曼斯表示：「我們尋找早期宇宙中具強大無線電噴射流的類星體，以了解噴射流形成機制及其對星系演化的影響。」類星體是活躍的星系核，中心黑洞吞噬大量物質，發出耀眼光芒，宛如宇宙燈塔。

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超大質量黑洞位於星系核心，當周圍物質被強大引力吸入時，會形成炙熱的吸積盤，部分物質沿磁場線加速，從黑洞兩極噴出，形成高速電漿噴射流。J1601+3102的噴射流綿延21.5萬光年，遠超銀河系直徑（約10萬光年），卻僅在無線電波段發光，需特殊儀器觀測。研究團隊結合歐洲低頻陣列望遠鏡（LOFAR）、夏威夷雙子星北望遠鏡（Gemini North）及德州霍比-埃伯利望遠鏡（Hobby-Eberly Telescope），才捕捉到這一壯觀結構。

令人意外的是，J1601+3102的黑洞質量僅4.5億倍太陽質量，相較其他類星體黑洞不算巨大，且吸積速率也不高。葛勞德曼斯指出：「這顯示早期宇宙的強大噴射流，並不一定需要超大質量黑洞或極高吸積率。」此發現挑戰既有假設，暗示類星體性質更為多樣，對研究早期黑洞與星系形成提供新線索。

噴射流如何影響星系演化？專家認為，這些高速電漿流可能攪動星際氣體，影響恆星形成，進而塑造星系結構。J1601+3102的噴射流規模空前，為研究宇宙早期黑洞活動提供罕見窗口。

圖為結合光學（左上及右側）與無線電（左下）等多波段觀測所呈現的J1601+3102類星體，及其長達21.5萬光年的巨大無線電噴流。（圖：LOFAR/DECaLS/DESI）

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