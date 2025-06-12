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    哥倫比亞總統：美國與「右翼極端份子」密謀推翻他

    哥倫比亞總統裴卓（中）11日在第3大城卡利1場集會上發言，指控美國與「右翼極端份子」密謀推翻他。（路透）

    哥倫比亞總統裴卓（中）11日在第3大城卡利1場集會上發言，指控美國與「右翼極端份子」密謀推翻他。（路透）

    2025/06/12 18:59

    〔編譯張沛元／綜合報導〕值此拉丁美洲國家哥倫比亞暴力事件頻傳之際，該國的左翼總統裴卓（Gustavo Petro）11日指控，美國與「右翼極端份子」密謀推翻他。

    裴卓此言呼應委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）稍早的說法－－馬杜洛指控，美國國務卿魯比歐主導1場企圖推翻裴卓的政變，以便「讓犯罪集團充斥整個哥倫比亞」。

    裴卓在哥國第3大城卡利（Cali）的1場集會上說：「1位鄰國總統（指委內瑞拉總統馬杜洛）說，魯比歐正在密謀1場針對我的政變。」

    2022年8月上台的裴卓稍早在網路上發文，指稱哥倫比亞與美國的「右翼極端份子」經常就討論推翻他進行接觸。

    裴卓還宣稱有1名極右翼「領袖」已與魯比歐談過話，但他並未提供更多細節。

    將於明年舉行總統大選的哥國刻正面臨10年來最重大安全危機，卡利及其周邊數城10日發生24起連環炸彈爆炸和槍擊事件，造成至少7人死亡；7日，右翼的反對派參議員兼總統候選人烏力貝（Miguel Uribe）在哥國首都波哥大競選時遭槍擊，頭部與膝蓋中彈。

    魯比歐當時曾痛批裴卓，稱此槍擊案是「哥國政府最高層的暴力左翼言論所致」。

    哥倫比亞本是美國在拉丁美洲最親密的夥伴之一，但是隨著裴卓與美國總統川普在遣返航班與對中貿易等議題上互嗆，兩國關係也陷入僵局。

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