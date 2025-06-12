女師與17歲男學生激戰、逼拿答案換裸照 判3年落淚：不奢求原諒

女教師娜塔莉遭控兩項性侵罪名，被判處3年有徒刑。（擷取自X）

2025/06/12 23:05

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國俄亥俄州辛辛那提一所知名天主教男校的女輔導老師艾蜜莉．娜塔莉（Emily Nutley），與17歲學生多次發生性關係，還以零用錢和考試答案利誘學生，換取對方的裸照，甚至在被要求分手時威脅自殺，手段駭人聽聞。她本月10日當庭落淚，坦承犯行不可原諒，最終被判入獄3年。

綜合外媒報導，娜塔莉今年43歲，曾在聖瑟西雅高中（St. Xavier High School）任職，負責輔導學習困難的學生。被害少年指出，他在2023年秋天與娜塔莉接觸後遭其糾纏，對方不但在辦公室與他發生性關係，還持續以自殺相威脅。他在2024年10月鼓起勇氣揭發，娜塔莉隨即遭到解僱，其丈夫也火速辦理離婚。

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男學生曾寫信求助，表示「一點都不想和她發生性關係，但她還是堅持要發生」，更透露娜塔莉透過給予他零用錢及考卷答案，持續利誘他傳送裸照，以持續這段不正當的關係。「即使在體育賽事上，人們也會對我喊她的名字」受害少年在法庭上指出，種種狀況最終導致他身心俱疲。

對此，檢方痛批娜塔莉「獵捕最脆弱的學生」，並向法官求處5年徒刑，最終法官判她服刑3年，緩刑5年；她被控兩項性侵罪名，均屬第3級重罪。

娜塔莉在法庭上聲淚俱下地說，自己每天都在懊悔，「我跨越了那條不該跨越的界線，失去了丈夫、家庭與朋友，也讓我的孩子蒙羞。」她最後也當庭強調不會奢求原諒，「因為我根本不配。」

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