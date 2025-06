傳機上105人傷亡！ 印航客機殘骸卡民宅屋頂 地面12人遭波及身亡

2025/06/12 18:44

劉晉仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕印度航空(Air India)一架從古吉拉特邦(Gujarat)起飛的客機今(12日)驚傳墜毀。據悉,失事客機載有242人(含機組人員),有消息傳出前古吉拉特邦首長也坐在該班機上,相關報導稱已知105人傷亡,確切數字有待釐清。另外,該客機墜毀在住宅區附近,已知造成12人受到波及身亡。

綜合印媒報導,當地時間今日下午1點50分(台灣時間12日下午4點20分)左右,印航一架波音787夢幻客機(Boeing 787 Dreamliner)、航班編號AI171從古吉拉特邦飛往倫敦的的客機,在艾哈邁達巴德機場(Ahmedabad airport )起飛後沒多久驚傳失事,飛機墜毀在機場附近的住宅區。事發後沒多久,就有人在網上分享該班機失事恐怖瞬間,影片掀起瘋傳,可以看到客機一路往下墜,最後撞地發生大爆炸,大量濃煙竄天。

請繼續往下閱讀...

除此之外,網上也曝光客機殘骸照,可以看到墜機現場火勢尚未完全撲滅,機身嚴重毀損,殘骸散落各處,部分被燒到只剩下骨架;且因客機墜毀在住宅區,網上流傳的影像甚至能看見有飛機殘骸卡在民宅屋頂。另外,已知住宅區有12人受到波及身亡。

初步報告指出,失事客機載有242人,包括230名乘客、1名機長、1名副機長和10名機組人員。乘客當中有217名成人、11名孩童和2名嬰兒;國籍的部分,有169人印度籍、53人英國籍、7人葡萄牙籍、1人加拿大籍。傳出已知105人傷亡,但該消息未能獲得證實,搜救行動也正如火如荼進行中。另外,前古吉拉特邦首席部長魯帕尼(Vijay Rupani)也傳出坐在失事客機上,目前生死未卜。

#WATCH | Debris at Air India plane crash site in Ahmedabad; Fire Services and other agencies present at the site



Air India B787 Aircraft VT-ANB, while operating flight AI-171 from Ahmedabad to Gatwick, has crashed immediately after takeoff from Ahmedabad. There were 242 people… pic.twitter.com/zn3ZMsJjCi