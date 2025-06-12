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    傳機上105人傷亡！ 印航客機殘骸卡民宅屋頂 地面12人遭波及身亡

    失事客機殘骸照曝光，可以看到部分殘骸甚至卡在民宅屋頂。

    失事客機殘骸照曝光，可以看到部分殘骸甚至卡在民宅屋頂。

    2025/06/12 18:44

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕印度航空（Air India）一架從古吉拉特邦（Gujarat）起飛的客機今（12日）驚傳墜毀。據悉，失事客機載有242人（含機組人員），有消息傳出前古吉拉特邦首長也坐在該班機上，相關報導稱已知105人傷亡，確切數字有待釐清。另外，該客機墜毀在住宅區附近，已知造成12人受到波及身亡。

    綜合印媒報導，當地時間今日下午1點50分（台灣時間12日下午4點20分）左右，印航一架波音787夢幻客機（Boeing 787 Dreamliner）、航班編號AI171從古吉拉特邦飛往倫敦的的客機，在艾哈邁達巴德機場（Ahmedabad airport ）起飛後沒多久驚傳失事，飛機墜毀在機場附近的住宅區。事發後沒多久，就有人在網上分享該班機失事恐怖瞬間，影片掀起瘋傳，可以看到客機一路往下墜，最後撞地發生大爆炸，大量濃煙竄天。

    除此之外，網上也曝光客機殘骸照，可以看到墜機現場火勢尚未完全撲滅，機身嚴重毀損，殘骸散落各處，部分被燒到只剩下骨架；且因客機墜毀在住宅區，網上流傳的影像甚至能看見有飛機殘骸卡在民宅屋頂。另外，已知住宅區有12人受到波及身亡。

    初步報告指出，失事客機載有242人，包括230名乘客、1名機長、1名副機長和10名機組人員。乘客當中有217名成人、11名孩童和2名嬰兒；國籍的部分，有169人印度籍、53人英國籍、7人葡萄牙籍、1人加拿大籍。傳出已知105人傷亡，但該消息未能獲得證實，搜救行動也正如火如荼進行中。另外，前古吉拉特邦首席部長魯帕尼（Vijay Rupani）也傳出坐在失事客機上，目前生死未卜。

    飛機失事影片瘋傳。（圖翻攝自X平台）

    飛機失事影片瘋傳。（圖翻攝自X平台）

    前古吉拉特邦首席部長魯帕尼，傳坐在失事客機上，生死未卜。（圖翻攝自X平台）

    前古吉拉特邦首席部長魯帕尼，傳坐在失事客機上，生死未卜。（圖翻攝自X平台）

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