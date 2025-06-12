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    印度航空墜機 地方首長下令「最高緊急狀態」全力救援

    印度航空一架載有242名乘客的客機，今（12）日從古吉拉特邦起飛不久，便墜毀在機場附近的營地。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

    印度航空一架載有242名乘客的客機，今（12）日從古吉拉特邦起飛不久，便墜毀在機場附近的營地。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

    2025/06/12 19:01

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕印度航空（Air India）一架載有242名乘客的客機，今（12）日從古吉拉特邦（Gujarat）起飛不久，便墜毀在機場附近的營地，還疑似發生大爆炸，機上乘客則生死不明。目前古吉拉特邦首長已下令，以最高緊急狀態立即展開救援和應變工作，確保傷者能即時獲得妥善治療。

    綜合外媒報導，印度航空一架波音787-8夢幻客機（Boeing 787-8 Dreamliner）、編號AI171的航班，在當地時間今日下午1點50分（台灣時間12日下午4點20分）左右，從印度西部城市古吉拉特邦的哈邁達巴德機場（Ahmedabad airport）起飛不久，就在機場邊界外、鄰近住宅區的一處營地墜毀，現場竄起濃濃黑煙。

    目前已有大輛消防員和救護車趕赴墜機現場，艾哈邁達巴德機場也宣布進入緊急狀。古茶拉底邦首長巴特爾（Bhupendra Patel）緊急趕赴事故現場掌握狀況，並指示相關官員，以最高緊急狀態立即展開救援和應變工作，確保傷者能即時獲得妥善治療，同時啟動綠色通道機制，加速將傷者送醫，指示各大醫院務必優先安排完善的醫療照護。

    巴特爾透露，印度內政部長沙阿（Amit Shah）已致電關心，並承諾國家災害應變部隊（NDRF）及中央政府將全力提供協助，支援本次的救援與復原行動。

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