印度航空墜機 地方首長下令「最高緊急狀態」全力救援

印度航空一架載有242名乘客的客機，今（12）日從古吉拉特邦起飛不久，便墜毀在機場附近的營地。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

2025/06/12 19:01

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度航空（Air India）一架載有242名乘客的客機，今（12）日從古吉拉特邦（Gujarat）起飛不久，便墜毀在機場附近的營地，還疑似發生大爆炸，機上乘客則生死不明。目前古吉拉特邦首長已下令，以最高緊急狀態立即展開救援和應變工作，確保傷者能即時獲得妥善治療。

綜合外媒報導，印度航空一架波音787-8夢幻客機（Boeing 787-8 Dreamliner）、編號AI171的航班，在當地時間今日下午1點50分（台灣時間12日下午4點20分）左右，從印度西部城市古吉拉特邦的哈邁達巴德機場（Ahmedabad airport）起飛不久，就在機場邊界外、鄰近住宅區的一處營地墜毀，現場竄起濃濃黑煙。

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目前已有大輛消防員和救護車趕赴墜機現場，艾哈邁達巴德機場也宣布進入緊急狀。古茶拉底邦首長巴特爾（Bhupendra Patel）緊急趕赴事故現場掌握狀況，並指示相關官員，以最高緊急狀態立即展開救援和應變工作，確保傷者能即時獲得妥善治療，同時啟動綠色通道機制，加速將傷者送醫，指示各大醫院務必優先安排完善的醫療照護。

巴特爾透露，印度內政部長沙阿（Amit Shah）已致電關心，並承諾國家災害應變部隊（NDRF）及中央政府將全力提供協助，支援本次的救援與復原行動。

અમદાવાદમાં એર ઈન્ડિયાનું પેસેન્જર વિમાન તુટી પડવાની દુર્ઘટનાથી વ્યથિત છું. દુર્ઘટનામાં તત્કાલ બચાવ અને રાહત કામગીરીની તેમજ ઈજાગ્રસ્ત મુસાફરોને તાત્કાલિક સારવાર માટેની વ્યવસ્થા યુદ્ધના ધોરણે હાથ ધરવાની સૂચના અધિકારીઓને આપી છે.



ઈજાગ્રસ્ત મુસાફરોને સારવાર માટે પહોંચાડવા ગ્રીન… — Bhupendra Patel （@Bhupendrapbjp） June 12, 2025

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