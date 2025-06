印度航空墜機 地方首長下令「最高緊急狀態」全力救援

2025/06/12 19:01

〔即時新聞/綜合報導〕印度航空(Air India)一架載有242名乘客的客機,今(12)日從古吉拉特邦(Gujarat)起飛不久,便墜毀在機場附近的營地,還疑似發生大爆炸,機上乘客則生死不明。目前古吉拉特邦首長已下令,以最高緊急狀態立即展開救援和應變工作,確保傷者能即時獲得妥善治療。

綜合外媒報導,印度航空一架波音787-8夢幻客機(Boeing 787-8 Dreamliner)、編號AI171的航班,在當地時間今日下午1點50分(台灣時間12日下午4點20分)左右,從印度西部城市古吉拉特邦的哈邁達巴德機場(Ahmedabad airport)起飛不久,就在機場邊界外、鄰近住宅區的一處營地墜毀,現場竄起濃濃黑煙。

目前已有大輛消防員和救護車趕赴墜機現場,艾哈邁達巴德機場也宣布進入緊急狀。古茶拉底邦首長巴特爾(Bhupendra Patel)緊急趕赴事故現場掌握狀況,並指示相關官員,以最高緊急狀態立即展開救援和應變工作,確保傷者能即時獲得妥善治療,同時啟動綠色通道機制,加速將傷者送醫,指示各大醫院務必優先安排完善的醫療照護。

巴特爾透露,印度內政部長沙阿(Amit Shah)已致電關心,並承諾國家災害應變部隊(NDRF)及中央政府將全力提供協助,支援本次的救援與復原行動。

