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    曾發送求救訊號！印航班機起飛9分鐘就出事 墜毀影片曝光

    印度航空（Air India）從古吉拉特邦（Gujarat）飛往倫敦的AI171航班，在起飛9分鐘後即墜毀。（擷取自X @FlightEmergency）

    印度航空（Air India）從古吉拉特邦（Gujarat）飛往倫敦的AI171航班，在起飛9分鐘後即墜毀。（擷取自X @FlightEmergency）

    2025/06/12 18:08

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕印度航空（Air India）從古吉拉特邦（Gujarat）飛往倫敦的AI171航班，今天驚傳在起飛9分鐘後即墜毀，而飛機墜毀的影片也在網路上曝光。根據外媒報導，機長曾向塔台呼救，但之後就再也沒有回應塔台。

    綜合外媒報導，印度航空航班編號AI171的波音787夢幻客機，當地時間下午13時39分在艾哈邁達巴德機場（Ahmedabad airport ）23號跑道起飛，但獲准起飛約9分鐘後就墜毀。

    印度民航總局（DGCA）指出，機長薩巴爾瓦爾（Sumeet Sabharwal）擁有8200小時的飛行經驗，為長途機長（LTC）；副駕駛則有1100小時的飛行經驗。

    社群平台X上目前也傳出該班機墜毀瞬間影片，可見飛機起飛後不久，在機場外圍區域墜落。事故現場可見大量濃黑煙霧冒出。

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