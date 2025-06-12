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    最後訊號曝光！印航波音787起飛後墜毀住宅區附近 官方發聲證實！

    印度航空一架客機失事。（圖翻攝自X平台）

    印度航空一架客機失事。（圖翻攝自X平台）

    2025/06/12 17:38

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕印度航空（Air India）一架從古吉拉特邦（Gujarat）起飛的客機今（12日）驚傳墜毀，據稱機上載有242名乘客，目前生死不明。印度航空稍早透過官方X平台證實此次事故，但未提供進一步細節。

    綜合外媒報導，當地時間今日下午1點50分（台灣時間12日下午4點20分）左右，印航一架波音787夢幻客機（Boeing 787 Dreamliner）、航班編號AI171從古吉拉特邦飛往倫敦的的客機，在艾哈邁達巴德機場（Ahmedabad airport ）起飛後沒多久驚傳失事，飛機墜毀在機場附近的戈達營地（Ghoda Camp），鄰近住宅區。飛機失事後疑似發生大爆炸，大量濃煙竄天的駭人影像在網上瘋傳。

    事發後，艾哈邁達巴德機場隨即宣布進入緊急狀態，古吉拉特邦也宣布關閉領空，並出動消防員和救援隊趕赴失事現場，印度國家災難應變部隊（NDRF）也出動3支部隊共90人，到墜毀地點投入搜救。據稱失事客機載了242名人（230名乘客、1名機長、1名副機長、10名機組人員），確切人數還有待確認，墜機原因也尚不清楚。但根據初步報告，該客機爬升到一半就墜落，墜機高度距離地面約180公尺，當時的飛行速度僅174節（約時速53公里）。

    另據航班追蹤網站Flightradar24消息，印航AI171發出的最後信號是在世界標準時間上午8點08分51秒（台灣時間12日下午4點08分51秒），即飛機起飛的幾秒鐘後。印度航空於台灣時間下午4點58分在官方X平台發布聲明證實：「2025年6月12日，執飛從艾哈邁達巴德飛往倫敦蓋威克機場（Gatwick Airport）的 AI171航班發生事故。目前，我們正在釐清失事原因，並將盡快對外分享進一步消息。」

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