最後訊號曝光！印航波音787起飛後墜毀住宅區附近 官方發聲證實！

2025/06/12 17:38

劉晉仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕印度航空(Air India)一架從古吉拉特邦(Gujarat)起飛的客機今(12日)驚傳墜毀,據稱機上載有242名乘客,目前生死不明。印度航空稍早透過官方X平台證實此次事故,但未提供進一步細節。

綜合外媒報導,當地時間今日下午1點50分(台灣時間12日下午4點20分)左右,印航一架波音787夢幻客機(Boeing 787 Dreamliner)、航班編號AI171從古吉拉特邦飛往倫敦的的客機,在艾哈邁達巴德機場(Ahmedabad airport )起飛後沒多久驚傳失事,飛機墜毀在機場附近的戈達營地(Ghoda Camp),鄰近住宅區。飛機失事後疑似發生大爆炸,大量濃煙竄天的駭人影像在網上瘋傳。

事發後,艾哈邁達巴德機場隨即宣布進入緊急狀態,古吉拉特邦也宣布關閉領空,並出動消防員和救援隊趕赴失事現場,印度國家災難應變部隊(NDRF)也出動3支部隊共90人,到墜毀地點投入搜救。據稱失事客機載了242名人(230名乘客、1名機長、1名副機長、10名機組人員),確切人數還有待確認,墜機原因也尚不清楚。但根據初步報告,該客機爬升到一半就墜落,墜機高度距離地面約180公尺,當時的飛行速度僅174節(約時速53公里)。

另據航班追蹤網站Flightradar24消息,印航AI171發出的最後信號是在世界標準時間上午8點08分51秒(台灣時間12日下午4點08分51秒),即飛機起飛的幾秒鐘後。印度航空於台灣時間下午4點58分在官方X平台發布聲明證實:「2025年6月12日,執飛從艾哈邁達巴德飛往倫敦蓋威克機場(Gatwick Airport)的 AI171航班發生事故。目前,我們正在釐清失事原因,並將盡快對外分享進一步消息。」

Air India Ahemdabad-London international flight has crashed during take off in Ahemdabad of Gujarat. 133 passengers reportedly were on board. High casualties expected. Emergency response teams are on site now. Rescue work is underway. pic.twitter.com/SxekWpvqTG