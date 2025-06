印度航空班機墜毀！ 機上242名乘客生死未卜

2025/06/12 17:07

李欣潔/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕印度航空(Air India)AI171航班在印度西部城市艾哈邁達巴德(Ahmedabad)機場墜毀,警方消息指出機上至少有242名乘客。

綜合外媒報導,這架飛機原定飛往英國倫敦;有電視台報導稱,墜機事件發生在飛機起飛時,才剛起飛就在機場邊界外地面墜毀,畫面顯示現場有飛機殘骸起火,濃濃黑煙直衝天際。

「印度亞洲國際新聞社(AMI)」引用警方消息人士的話稱,機上至少有242名乘客;印度的「CNN News18」電視新聞頻道則表示,機上有220名乘客及12名機組人員。

目前消防隊已經趕往現場,相關單位也正在調動;當局尚未確認事故原因。

