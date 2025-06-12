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    印度航空班機墜毀！ 機上242名乘客生死未卜

    一架印度航空（Air India）班機在印度西部城市艾哈邁達巴德（Ahmedabad）機場墜毀，初步統計機上約有250名乘客。（擷取自X）

    一架印度航空（Air India）班機在印度西部城市艾哈邁達巴德（Ahmedabad）機場墜毀，初步統計機上約有250名乘客。（擷取自X）

    2025/06/12 17:07

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕印度航空（Air India）AI171航班在印度西部城市艾哈邁達巴德（Ahmedabad）機場墜毀，警方消息指出機上至少有242名乘客。

    綜合外媒報導，這架飛機原定飛往英國倫敦；有電視台報導稱，墜機事件發生在飛機起飛時，才剛起飛就在機場邊界外地面墜毀，畫面顯示現場有飛機殘骸起火，濃濃黑煙直衝天際。

    「印度亞洲國際新聞社（AMI）」引用警方消息人士的話稱，機上至少有242名乘客；印度的「CNN News18」電視新聞頻道則表示，機上有220名乘客及12名機組人員。

    目前消防隊已經趕往現場，相關單位也正在調動；當局尚未確認事故原因。

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