小粉紅博士嗆「台灣學者稿件永遠拒收」 反遭中國同胞炎上砲轟

近日一名自稱擁有博士學位的小粉紅，發文自曝他利用審稿人的權利，拒絕台灣學者的投稿，甚至揚言要讓台灣的稿件「永遠拒收」，未料此舉卻在中國引發激烈炎上。（圖擷取自小紅書、路透資料照，本報合成）

2025/06/12 17:35

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕無論工作從事哪個領域，多數中國人熱衷用「政治歸政治，XX歸XX」等論調，來標榜自己在中共政權的教育下，有學習到何謂「言論自由」。近日一名自稱擁有博士學位的小粉紅，發文自曝他利用審稿人的權利，拒絕台灣學者的投稿，甚至揚言要讓台灣的稿件「永遠拒收」，未料此舉卻在中國引發激烈炎上。

長期爆料中國各項敏感時事的部落客「李老師不是你老師」分享，小紅書一個帳戶名為「Le combattant」的用戶，自稱是擁有博士學位的中國人，他在9日發文炫耀，自己作為期刊審稿人，拒絕掉了一名台灣學者的稿件，除了嘲諷「蛙蛙」（中國人對台灣人的蔑稱）永遠不明白自己定位，還揚言「台灣的稿件永遠拒收Reject」。

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該文曝光後，意外被大量中國網友炎上，砲轟他的行為違反了雙盲原則，不僅侵犯投稿人的隱私，還逾越了審稿人的責任，且審稿人無權因這種理由拒絕稿件，不符合學術倫理道德，「這種心胸和思想恐怕博士畢業都難呢」、「剛畢業的小博士？公開這種行為還想在學術圈混嗎？」、「說實話，ZZ（政治）是ZZ（政治）、學術是學術，他要是寫的不行，你拒一點問題沒有，要是因為這個拒，我只能說你也別搞學術了」。

消息傳到台灣社群平台，釣出曾被退稿過的苦主們透露，「並不是什麼稀有的事情，（not all）中國籍的審稿者，會因為作者欄只寫臺灣、地圖上面把中國、香港跟臺灣塗不同顏色，各種原因刁難臺灣的學者」、「以一個投過稿的過來人來說，其實早就有這種懷疑......畢竟很常遇到回覆很中式英文的reviewer（審稿人）硬要挑莫名其妙的小毛病，但至少還是有挑毛病，這只是證實確實有一部分失格的審查者」。

其他網友則氣憤表示，「粉紅不配擁有權利」、「濫權，是中共光榮傳統」、「讓老中進入學術領域導致的」、「有人聯絡作者讓他們給主編舉報嗎？這種敗類請他離開學術界」、「這就是為啥美國把大多數中國理工留學生逐出，然後哈佛也不讓收了」、「國際期刊最好少用中國人，你永遠不會知道這些白癡會搞出什麼蠢事」、「小人得志，擁有權力後激動地無處安放，又逢近幾年風向，甚至還覺得自己充滿了正義感」。

另外，隨著這起事件在網路上發酵，加上不少中國網友紛紛表態會在確認「Le combattant」任職哪個單位、就讀哪所學校後，向相有關單位檢舉他的違法行為，目前「Le combattant」已將自爆退件台灣學者投稿的發文刪除。

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