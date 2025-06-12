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    扯！南韓游泳池公告「收入越低身體越髒」惹怒全網

    南韓民眾在游泳池戲水，示意圖，與新聞事件無關。（歐新社）

    南韓民眾在游泳池戲水，示意圖，與新聞事件無關。（歐新社）

    2025/06/12 16:28

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓京畿道一間游泳館的公告近日引發社會譁然，其中一句「收入越低，身體越不乾淨」被批評充滿歧視與階級偏見，引起網友撻伐。

    綜合韓媒報導，一名網友10日在社群平台貼出這間游泳館公告的使用規則，內容包括「游泳池不是搓澡的地方」、「請使用肥皂徹底清洗乾淨後再淋浴」、「請戴泳帽」等常見規定。然而，最後一條卻寫道「使用後游泳池的乾淨程度，反映出您的收入水平（研究指出，收入越低，身體越不乾淨）」。

    原Po指出，該游泳池位於京畿道加平郡，並痛批「這種毫不掩飾的貧窮厭惡，顯示社會對弱勢階層的排斥滲透至日常生活每一個角落」。消息曝光後，立刻在南韓網路引發熱議，不少人直言，「泳池髒亂和我的收入有什麽關係？」、「好奇研究來源」。

    也有部分網友認同進入泳池前要淋浴、戴泳帽等基本規範，但對公告使用的歧視性言語表示強烈不滿，認為完全沒有必要貶低他人來強調規則，「「不沖澡就入水的人很多，但這樣的表達方式未免太過分了」。

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