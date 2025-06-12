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    奧地利男「體內藏812顆冰毒」闖關 包裝破裂肚子爆痛送醫

    醫師從甘特納體內取出總計3包毒品，並通報警方到場進行檢驗，確認甘特納攜帶了一共812顆紅色藥丸為甲基安非他命（冰毒）。（圖擷取自「สถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก」臉書粉專）

    醫師從甘特納體內取出總計3包毒品，並通報警方到場進行檢驗，確認甘特納攜帶了一共812顆紅色藥丸為甲基安非他命（冰毒）。（圖擷取自「สถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก」臉書粉專）

    2025/06/12 15:53

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國警方透露，一名奧地利籍男子日前試圖透過「人體運毒」的方式走私812顆冰毒，未料他在曼谷廊曼機場（Don Mueang Airport）因身體不適被緊急送醫，這才被醫護人員發現體內藏有多包毒品，導致他身體不適的原因，則是因為其中一包毒品在他的腸道內破裂，目前人還在醫院救治中。

    綜合泰媒報導，根據泰國警方調查，現年43歲的奧地利籍男子甘特納（Wolfgang Gantner），昨（11）日凌晨在機場內因身體不適，被人送往三美泰詩納卡林醫院（Samitivej Srinakarin Hospital）救治。院方透露，醫師注意到甘特納的直腸分泌粉紅色液體，醫師隨即為他進行CT掃描，發現他的腸道內有多個異物。

    醫師懷疑這些異物疑似毒品包裹，且其中一個包裹已出現破裂，於是緊急為甘特納安排手術，最終醫師從甘特納體內取出總計3包毒品，並通報警方到場進行檢驗，確認甘特納攜帶的812顆紅色藥丸為甲基安非他命（冰毒）。根據泰國法律規定，冰毒屬於泰國第一類毒品，目前當局已將這些毒品作為證物扣押。

    報導指出，目前甘特納仍在醫院內接受觀察治療，警方將待他的身體狀況穩定後，再對他展開法律程序。另外，此案也凸顯「人體運毒」手法的危險性，即走私者將裝有毒品包裹吞入體內躲避邊境查緝，然而一旦這些包裹在走私者體內破裂，極可能引發嚴重的中毒反應，甚至有致命風險。

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    泰國警方透露，一名奧地利籍男子日前試圖透過「人體運毒」的方式走私大量毒品，未料其中一包毒品包裝破裂，讓他在機場內當場痛不欲生，而被緊急送醫。（圖擷取自「สถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก」臉書粉專）

    泰國警方透露，一名奧地利籍男子日前試圖透過「人體運毒」的方式走私大量毒品，未料其中一包毒品包裝破裂，讓他在機場內當場痛不欲生，而被緊急送醫。（圖擷取自「สถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก」臉書粉專）

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