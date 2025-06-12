男捨男分？雄鯨曬巨大生殖器翻滾互動 專家曝是這原因

圖為兩頭灰鯨在海中同游。科學家記錄到包括灰鯨、座頭鯨及瓶鼻海豚等多種鯨豚動物，無論雌雄皆有同性親密行為。（圖擷取自Monterey Bay Whale Watch臉書專頁）

2025/06/12 15:05

〔編譯陳成良／綜合報導〕科學家近日觀察到罕見畫面，2頭雄性灰鯨在美國加州外海展現出極為親密的行為，包括翻滾、摩擦，甚至伸出生殖器，疑似在進行交配練習。灰鯨作為地球上體型最大的動物之一，其生殖器亦相當巨大且靈活，能透過肌肉控制改變形狀以適應雌性。

根據科技趣味網站《IFLScience》報導，這段令人驚奇的無人機影片由聖地牙哥賞鯨公司「Gone Whale Watching」負責人多梅尼克·比亞吉尼（Domenic Biagini）於2023年4月在南加州灰鯨遷徙途中拍攝。他形容道：「那些鯨魚突然就像發了瘋似的，開始翻來滾去，接著『粉紅佛洛伊德』（指鯨魚生殖器）就現蹤了，到處都是鯨魚的生殖器在擺動，觀察起來非常有趣。」

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海洋巨型動物地理空間生態學實驗室指出，雄性灰鯨（學名：Eschrichtius robustus）在環境因素觸發的睪固酮激增期間，會變得「性致勃勃」。奧勒岡州立大學海洋哺乳動物研究所研究海洋巨型動物的利·托雷斯（Leigh Torres）表示，灰鯨並非一夫一妻制，而是行「精子競爭」的繁殖系統。

托雷斯解釋：「這意味著在一個繁殖季中，多頭雄鯨會與同一頭雌鯨交配，但只有一頭能使其受孕。」雄性體內高濃度的睪固酮有助於牠們在繁殖競爭中勝出。「牠們需要發育精子，也需要練習如何伸出生殖器。鯨魚很酷的一點是，牠們能有意識地操控自己的生殖器。」

專家認為，影片中2頭雄鯨的行為，主要是在「探索荷爾蒙」並練習與雌性交配的技巧。儘管托雷斯表示從未見過雄性插入另1頭雄性，但科學家確實觀察過多頭雄性動物同時伸出生殖器的群體行為。她補充：「我不認為影片中的雄鯨彼此相愛或有同性戀關係，牠們主要只是在嬉鬧，為真正的交配做好身體和『裝備』的準備。」不過，確實有多種鯨豚被記錄到有同性性行為，這在超過1500種動物中都有記載。

灰鯨體重可達40.8公噸，是年度遷徙距離最長的哺乳動物之一，會從墨西哥下加利福尼亞的溫暖水域遷徙約1萬6000公里至阿拉斯加。冬季時，牠們會在墨西哥的潟湖中繁殖並產下幼崽。托雷斯指出，類似的嬉鬧行為在繁殖地更為常見，在覓食地則較少，但有時在覓食季末期、鯨魚接近南遷終點時也會觀察到。比亞吉尼認為，影片中的動物行為對牠們而言非常自然，「幾乎就像是為即將在繁殖潟湖發生的實際交配、繁殖和社交活動進行排練。」

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