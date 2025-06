行李超重被罰錢！ 中國大媽「倒地打滾吼鬧」 義大利地勤傻眼

2025/06/12 14:50

莊文仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕義大利米蘭當地一處機場,近日傳出有外籍旅客在航廈內大鬧,根據網路上流傳的影片顯示,機場地勤要求一名婦女為超重的手提行李支付費用,對方竟當場躺在地上撒潑打滾、崩潰大吼,讓現場地勤與其他旅客全看傻眼。事後有現場目擊者指出,影片中的鬧事婦女,是一名中國籍乘客。

綜合外媒報導,這起事件發生在本月8日,地點則是義大利米蘭的馬爾彭薩機場(Milan Malpensa AirportMilan Malpensa Airport)。當時航空公司地勤人員正在檢查乘客的手提行李,輪到一名身穿粉紅色上衣、卡其色褲子的女乘客時,地勤發現她的手提行李重量超過限額,因此邀情對方支付額外費用,或是取出內容物減輕重量。

未料,這名女子不但拒絕執行地勤的要求,甚至當場情緒大崩潰,還變得像個吵著吃糖的小屁孩一樣,整個人直接躺在地板上翻滾,期間還不斷崩潰大哭、大吼大叫,更用手腳來回敲打地面,完全無視旁人眼光。其他工作人員見狀,試圖上前讓她平復情緒,但是一直沒有成功,最終只能出動機場保全來協助。

報導指出,由於該名女子持續鬧事,影響到其他旅客與工作人員,航空公司最終取消她的航班,待她情緒平復後,才重新為她安排其他航班。一名目擊者受訪時指證,「這名中國媽媽在米蘭機場大發脾氣,且因為文化素養太低根本無法和機場人員溝通。」影片曝光後,許多網友紛紛吐槽,這名像巨嬰鬧事的中國大媽丟臉丟到國外。

This passenger threw an epic tantrum when she was told her hand luggage was too heavy. pic.twitter.com/CBY3EJKL0h