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    行李超重被罰錢！ 中國大媽「倒地打滾吼鬧」 義大利地勤傻眼

    義大利機場地勤要求一名中國籍婦女，為她超重的手提行李支付費用，未料對方竟當場躺在地上撒潑打滾、崩潰大吼，讓現場地勤與其他旅客全看傻眼。（圖擷取自@RickyDoggin 社群平台「X」，本報合成）

    義大利機場地勤要求一名中國籍婦女，為她超重的手提行李支付費用，未料對方竟當場躺在地上撒潑打滾、崩潰大吼，讓現場地勤與其他旅客全看傻眼。（圖擷取自@RickyDoggin 社群平台「X」，本報合成）

    2025/06/12 14:50

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕義大利米蘭當地一處機場，近日傳出有外籍旅客在航廈內大鬧，根據網路上流傳的影片顯示，機場地勤要求一名婦女為超重的手提行李支付費用，對方竟當場躺在地上撒潑打滾、崩潰大吼，讓現場地勤與其他旅客全看傻眼。事後有現場目擊者指出，影片中的鬧事婦女，是一名中國籍乘客。

    綜合外媒報導，這起事件發生在本月8日，地點則是義大利米蘭的馬爾彭薩機場（Milan Malpensa AirportMilan Malpensa Airport）。當時航空公司地勤人員正在檢查乘客的手提行李，輪到一名身穿粉紅色上衣、卡其色褲子的女乘客時，地勤發現她的手提行李重量超過限額，因此邀情對方支付額外費用，或是取出內容物減輕重量。

    未料，這名女子不但拒絕執行地勤的要求，甚至當場情緒大崩潰，還變得像個吵著吃糖的小屁孩一樣，整個人直接躺在地板上翻滾，期間還不斷崩潰大哭、大吼大叫，更用手腳來回敲打地面，完全無視旁人眼光。其他工作人員見狀，試圖上前讓她平復情緒，但是一直沒有成功，最終只能出動機場保全來協助。

    報導指出，由於該名女子持續鬧事，影響到其他旅客與工作人員，航空公司最終取消她的航班，待她情緒平復後，才重新為她安排其他航班。一名目擊者受訪時指證，「這名中國媽媽在米蘭機場大發脾氣，且因為文化素養太低根本無法和機場人員溝通。」影片曝光後，許多網友紛紛吐槽，這名像巨嬰鬧事的中國大媽丟臉丟到國外。

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