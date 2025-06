夏威夷幾勞亞火山再爆發！ 岩漿噴泉達300公尺高

2025/06/12 14:49

莊文仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國夏威夷幾勞亞火山(Kilauea)近日進入第25次爆發階段,據美國地質調查所夏威夷火山觀測站的報告,最新一波噴發從北側火山口開始,岩漿噴泉高達約300公尺,多條熔岩流持續流入哈雷茂茂(Halemaʻumaʻu)火山口。

綜合《福斯氣象》等外媒報導,美國地質調查所(USGS)表示,在第25次爆發階段之前,當地時間今年6月10日清晨前出現前兆,科學家觀測到北火山口出現間歇性氣體活塞現象並伴有小型噴發噴泉和熔岩流,氣體在火山口內部積聚,導致岩漿表面上升,最終伴隨著熔岩與火山碎屑的釋放,此現象頻率逐漸加快,每小時出現約5至10次,11日上午11時57分左右達高峰,演變為持續性的圓頂噴泉,熔岩開始流入火山口底部。

請繼續往下閱讀...

USGS夏威夷火山觀測站指出,截至當地時間11日下午12時30分,北側火山口的岩漿噴泉已穩定達到50公尺高,「預計未來幾小時內可能持續上升」,火山學家表示,任何單一事件通常持續不到1天,之後可能再次進入暫停期。火山觀測團隊將持續監控其活動動態並即時發布更新資訊。

目前幾勞亞火山東部、西南裂隙帶(Rift Zones)尚未觀測到顯著地形或地震變化,這些區域因靠近公園外的基礎設施而備受關注。雖然此次噴發威力驚人,但所有活動仍在夏威夷火山國家公園範圍內,尚未對園區外的設施或社區造成威脅。

據了解,幾勞亞火山自1983年起持續噴發,是全球最活躍的火山之一。2018年大規模噴發曾摧毀數百棟建築,迫使數千名居民撤離。當局強調,目前所有潛在危險皆集中於國家公園內,且自2007年以來,哈雷茂茂火山口周邊已禁止民眾進入;哈雷茂茂位於幾勞亞火山頂峰火山口內的一個陷落火山口。

Wowwww!



Spectacular!



Kilauea’s 25th episode of the ongoing eruption is well and truly underway ????



???? Clipped from the 3 USGS livestreams on YT pic.twitter.com/OcWugT7WVy