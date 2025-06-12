中國能源基金會砸錢推綠能 竟是中共臥底幫毀美能源自主

一份最新報告指控，「中國能源基金會」表面推動環保，實則可能為中共利益服務，削弱美國能源自主，引發美方對中國影響力滲透的擔憂。（路透檔案照）

2025/06/12 13:23

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國非營利組織「國家裝甲」（State Armor）最新報告揭露，註冊於美國的「中國能源基金會」（Energy Foundation China, EFC）表面資助環保團體、推動綠能政策，實則暗中服務中國共產黨利益，削弱美國能源自主，加深對中國供應鏈依賴。此報告引發美國國會高度關注，議員要求強化監督。

據福斯新聞網（Fox News）報導，EFC雖設於舊金山，但多數員工在北京辦公。2019年，其美國業務分拆為「美國能源基金會」，EFC則以「EF China」名義運作。創辦人哈維（Hal Harvey）為氣候行動家，與中國及左翼組織關係密切。

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EFC每年投入數百萬美元，資助主張淘汰化石燃料的團體，如洛磯山研究所（RMI）與自然資源保護協會（NRDC）。NRDC曾因中國資金來源，2018年遭國會調查是否應註冊為外國代理人。RMI研究主張減少瓦斯爐使用，獲拜登政府引用。

今年初，福斯新聞網披露EFC向美國氣候團體挹注巨資，國會隨即展開調查。報告揭露EFC在州層級推動立法，針對肥料巨頭拜耳（Bayer）發起訴訟，意圖迫其退出美國，轉向中國供應商。EFC還資助國際清潔運輸委員會（ICCT），推動電動卡車基礎設施。

美中經濟與安全審查委員會專員霍吉斯（Josh Hodges）稱，EFC是「中共不對稱作戰策略」的典型案例，透過慈善網絡引導美國放棄國內能源，依賴中國供應鏈。消費者研究執行董事希爾德（Will Hild）指控，EFC利用「覺醒意識形態」削弱美國能源獨立。

報告進一步揭露EFC與中共的聯繫。執行長鄒驥曾任中國國家發改委高層，並參與2015年巴黎氣候會談。董事會成員張紅軍曾任中國全國人大立法官員。EFC北京總部設於國有投資公司大樓，該公司與中國官媒有關，運營受國家發改委監督。

眾議院「美國與中共戰略競爭特設委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）表示，EFC利用美國慈善體系，推動有利北京的政策，損害美國利益。對此，EFC副總裁瓦格納（Vance Wagner）反駁，稱其為獨立慈善組織，僅專注氣候變遷，未接受政府或政黨資助，運作符合美中法律。

報告另指出，2020至2021年間，EFC向美國能源部勞倫斯柏克萊國家實驗室提供逾百萬美元，資助「綠色能源研究」及提升中國工業效率的培訓。美國能源研究所執行長艾薩克（Jason Isaac）警告，中共利用氣候行動主義，推動美國依賴中國綠色技術，威脅能源自主。

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