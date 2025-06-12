章魚燒沒章魚！原物料漲爆 日本店家道歉改放「另一味」

日本物價飆漲持續衝擊庶民美食，連「國民小吃」章魚燒也無法倖免。示意圖。（彭博社）

2025/06/12 13:08

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本物價飆漲持續衝擊庶民美食，連「國民小吃」章魚燒也無法倖免。近來不僅大型連鎖章魚燒品牌紛紛調漲價格，在東京都內甚至出現「沒有章魚」的章魚燒。一間老字號店家就貼出「本品不含章魚」公告，表示章魚燒內餡料已從章魚改成香腸，並表示是由於成本上漲原因，希望大家見諒。除香腸之外，不少店家也改用魚板、蒟蒻等替代品。

根據日本《每日新聞》報導，東京荒川區一家老字號「寶來屋」小吃店，近日張貼公告，坦承他們的章魚燒內餡已不再使用章魚，轉而使用香腸，希望大家見諒。但由於受到小麥等原料同步上漲影響，原本5顆只賣180日圓（約新台幣38元）的章魚燒，自去年11月起全面改為「香腸燒」後，還是不得不調漲至200日圓（約新台幣42元）。老闆娘表示，儘管改了配料，但仍希望能維持親民價位與美味品質，不讓消費者失望。

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寶來屋的「香腸燒」雖然已不含章魚，但仍堅持傳統作法：加入高湯調味的麵糊，拌入大量高麗菜、紅薑與炸麵渣，淋上特製醬汁熱騰騰上桌。老闆娘表示：「很多小孩或牙口不好的長輩反而更喜歡這個版本，軟嫩又好咬。雖然有些人因為沒章魚而離開，但我還是想讓更多人吃得起好東西。」

報導指，日本章魚燒店受制於小麥粉、雞蛋、人力與電費等全面上漲壓力，經營相當艱困。據統計，製作12顆章魚燒的成本在10年內已暴增近五成。除了章魚燒外，大阪燒等「粉物料理」店家正陷入經營危機。

數據顯示，家庭自製章魚燒的成本，從2015年12顆約170日圓（約新台幣36元），上漲至2024年已突破250日圓（約新台幣53元）。而官方統計也指出，章魚價格從2014年每百克277日圓（約新台幣58元）飆漲至今年5月的528日圓（約新台幣111元），漲幅接近翻倍，甚至比鮪魚還貴。連大型連鎖章魚燒品牌也撐不住，去年底平均漲價約8%。

漲價潮下，不少民眾選擇在家辦「章魚燒趴」DIY，社群平台上興起各種創意版本，像是竹輪、起司、明太子甚至香菇也都成了新選項。網友直呼：「章魚太貴，麵粉也貴，連高麗菜都吃不消了。」為因應這股風潮，神奈川魚板業者推出角切魚板內餡，打出「不輸章魚的Q彈」口號搶市；群馬縣蒟蒻工廠也積極研發富有嚼勁的新產品，爭取成為章魚燒界的新寵。

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