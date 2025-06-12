末日景象！南非洪災「沖走校車」學生魂斷 死亡數狂飆49人

南非姆薩塔鎮（Mthatha）洪災過後，搜救人員11日在泥濘中運送一具裝在屍袋內的遺體。此次洪災已造成嚴重傷亡。（美聯社）

2025/06/12 12:26

〔編譯陳成良／綜合報導〕南非東開普省（Eastern Cape）10日遭強烈風暴襲擊，引發嚴重洪災，一輛載有學生的校車在洪水中被沖走，造成至少6名學生罹難、多人失蹤，成為此次災情中最慘重事故。當局表示，整體災情已造成至少49人死亡，罹難人數可能進一步上升。總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）對此表示哀悼，並形容這是毀滅性的災難。

根據《美聯社》報導，災情重創東南部農村地區為主的東開普省。省長馬布雅內（Oscar Mabuyane）11日召開記者會指出：「就在我們說話的此刻，又有罹難者遺體被發現。」他強調這可能是該省歷來最嚴重的氣象災害之一，並直言：「我從未見過這樣的景象。」

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罹難的6名學生原搭乘一輛校車，該車行經災情最嚴重的姆薩塔鎮（Mthatha）附近時，疑遭洪水沖走。當地政府指出，目前仍有4名學生失蹤，搜救人員週三尋獲該輛校車時，車內已空無一人。另有3名學生被發現時緊抓樹木呼救，所幸獲救。校車司機與車上一名成年人則不幸罹難。

搜救行動12日將進入第三天，當局尚未公布確切失蹤人數，僅表示正與家屬合作釐清下落不明者身分。鄰近的夸祖魯-納塔爾省（KwaZulu-Natal）也受週末暴雨與降雪波及，已啟動災害應變機制。東開普省也回報有土石流災情發生。

總統拉瑪佛沙透過總統府聲明，向罹難者家屬與災民致哀，並表示國家災害管理中心正與地方政府協力救災。他形容此次災情「極具毀滅性」，並強調將全力支援受創地區。

氣象單位早在上週就針對這波異常強烈的冷鋒發布警告，東開普、夸祖魯-納塔爾及自由邦省（Free State）部分地區均出現罕見降雪。此次風暴造成數十萬戶停電，數百戶因房屋倒塌或受損而無家可歸，暫時安置於避難中心。東開普省政府指出，至少58所學校與20間醫院受到損害。

隨著雨勢趨緩、洪水退去，被淹的建築物逐漸浮現，沖毀的汽車與雜物則散落各地，災區景象觸目驚心。南非地處印度洋與南冰洋氣候系統交會處，易遭強烈天氣侵襲。2022年，東岸港市德班（Durban）曾因暴雨釀成大規模洪災，造成超過400人喪命，當時死者多集中於貧困地區與非正式住屋區。

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