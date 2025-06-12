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    死後液化排下水道更環保？英擬推「水葬」 網友疑像把家人丟馬桶沖掉

    英國研擬將「鹼性水解」（俗稱水葬）遺體處理方式合法化。圖為相關設備。（圖擷取自Instagram/Bio-Response）

    英國研擬將「鹼性水解」（俗稱水葬）遺體處理方式合法化。圖為相關設備。（圖擷取自Instagram/Bio-Response）

    2025/06/12 13:49

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近年綠色殯葬興起，英國正研擬將「鹼性水解」（俗稱水葬）等新型遺體處理方式合法化，透過鹼性水解技術在高溫化學反應下分解遺體，處理後的液體將被排入下水道。消息引發爭議，有人認為是環保趨勢，有人批評此舉對死者不敬。

    綜合媒體報導，這種「水葬」技術，是利用一種高溫高壓的鹼性液體，將遺體在數小時內分解成骨骼碎片與液體，骨骼牙齒研磨成粉末交還家屬，其餘組織轉化為液體排入下水道。據稱，這類「液體」中不包含任何組織或DNA，顏色類似「茶或麥芽酒」的棕色。

    「水葬」目前在英國是禁止的，因為尚無相關監管法規。而美國一些州和加拿大部分地區已允許使用。愛爾蘭於2023年成為歐洲首個開放水葬的國家。英國大型殯葬服務機構Co-op Funeralcare早在2023年曾希望引入此類殯葬方式，但因法規未通過而暫停。

    這項作法引起兩派論戰。支持者認為，「水葬」對環境更友善，一次火葬會產生約243公斤二氧化碳，而土葬則會污染周圍的土壤；反對者則認為，把遺體當廢水處理對死者不敬，是褻瀆遺體。

    米德塞克斯大學（Middlesex University）1名污水處理專家說：「這就像是把我愛的家人送去跟馬桶裡的糞便一起沖掉。」

    據估計，水葬的費用與火葬的費用相似，在美國水葬合法化的州，費用一般為1500至 5000美元（約新台幣4萬5000元至15萬元）。

    此次英國法律委員會提議修改法律，允許新型殯葬方法並制定法規，也建議針對不當使用行為設刑事罪責。

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