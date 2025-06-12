中東要出事了？美防長授權駐軍眷屬「自願撤離」 軍人暫不撤

美國國防部長赫格塞斯10日在北卡羅來納州布拉格堡向軍隊發表演說。他已授權駐中東美軍眷屬因應區域緊張情勢自願撤離。（彭博）

2025/06/12 11:33

〔編譯陳成良／綜合報導〕由於中東地區緊張局勢急劇升高，美國國防部長赫格塞斯已授權美軍在該區域的眷屬「自願撤離」。此舉主要影響駐紮在巴林美國海軍基地附近的軍眷，但適用範圍涵蓋整個美國中央司令部（CENTCOM）轄區，包括伊拉克、敘利亞等熱點地區。

根據福斯新聞網（Fox News）報導，一名美國國防官員11日證實：「官兵及其家屬的安全是我們的最優先考量，中央司令部正密切監控中東地區發展中的緊張情勢。赫格塞斯已授權中央司令部責任區內的軍眷自願撤離。」另一名國防官員則強調，目前沒有任何派駐中東的軍職人員將撤離。

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報導指出，巴林擁有比該地區其他國家更多的美軍眷屬。儘管美國國防部並未點名具體威脅，但此舉正值伊朗支持的民兵組織活動增加，區域不穩定情勢加劇之際。一名美國官員向福斯新聞網證實，由於中東緊張局勢升級，美國中央司令部司令庫里拉將軍（General Michael Kurilla）已推遲了原定14日上午在國會參議院軍事委員會的聽證會。

該名官員補充說：「中央司令部正與國務院的對口單位，以及我們在該區域的盟友和夥伴密切協調，以維持隨時準備好支援全球各地任何任務的高度戒備狀態。」

報導分析，雖然軍眷自願撤離並非罕見，但通常是在安全環境惡化時啟動。美國軍事準則明確規定，當威脅升高時，政府應出資授權並鼓勵由指揮部擔保的軍眷、非必要的國防部文職雇員及其家屬、以及國防部眷屬學校的教職員撤離至宣布的安全地點，返程費用亦由政府負擔。

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