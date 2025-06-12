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    美陸戰隊進駐洛城仍未上街 強化非致命武器訓練引關注

    空拍畫面顯示，部署至洛杉磯的美國陸戰隊員，在希爾比奇（Seal Beach）進行格鬥及人群控制演練（圖取自KTTV翻攝畫面）

    空拍畫面顯示，部署至洛杉磯的美國陸戰隊員，在希爾比奇（Seal Beach）進行格鬥及人群控制演練（圖取自KTTV翻攝畫面）

    2025/06/12 11:18

    〔編譯陳成良／綜合報導〕福斯新聞（Fox News）報導，川普政府派駐洛杉磯的700名陸戰隊員，至今未上街平亂，反在基地演練格鬥。此舉不僅引發部署時機揣測，更因加州州長挑戰聯邦干預，使情勢更顯緊繃。

    根據掌握的訊息，這批陸戰隊隊員目前仍駐紮基地待命。空拍影像顯示，數十名隊員10日於洛杉磯郡南方的希爾比奇（Seal Beach）演練徒手格鬥及人群控制戰技。

    美國北方司令部（NORTHCOM）發言人證實，這批陸戰隊員尚未完成非致命武器訓練。兩名美國國防官員透露，訓練預計本13日完成。一名國防官員解釋：「該陸戰隊單位為步兵，須學習國內環境用武規範。」此次部署至南加州預估耗資約1億3400萬美元（約新台幣39億8650萬元），將由作業維護預算支應。

    美國陸戰隊司令史密斯上將（Gen. Eric Smith）11日強調，陸戰隊員在NORTHCOM指揮下，任務僅限保護聯邦財產與人員，不參與廣泛執法。他提及隊員先前已接受4天相關訓練。國防部長赫格塞斯則在參議院聽證會表示，部署旨在維護洛杉磯，支援執法人員，「我們為陸戰隊與國民兵保衛移民暨海關執法局（ICE）探員驕傲。」

    與此同時，聯邦法官駁回加州州長紐森（Gavin Newsom）阻止聯邦派兵的聲請。紐森指控川普政府非法調兵，川普政府則稱ICE行動旨在清除街頭罪犯。

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