不滿特斯拉變極右象徵 法國車主集體提告求解約

美國電動車品牌特斯拉。（路透）

2025/06/12 11:52

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕法國約10名「先租後買」的特斯拉車主，近日集體委託律師事務所，對馬斯克（Elon Musk）旗下電動車製造商特斯拉（Tesla）提起訴訟，主張該品牌已淪為極右翼象徵，導致他們名譽受損，要求解除合約並求償。

《法新社》報導，負責本案的GKA律師事務所11日表示，這批法國客戶原本是基於對綠能與創新科技的認同而選擇特斯拉，多數簽下為期4年的租賃合約，期滿後可選擇購車。如今卻因特斯拉與馬斯克本人的高度政治爭議形象，而遭受「直接且具體的損害」。他們已向巴黎商業法院提告，要求終止租賃契約並賠償法律費用。

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GKA指出，「由於馬斯克的行為，特斯拉的車子已成為強烈的政治象徵，現在看來是名副其實的極右象徵，讓那些以擁有創新生態車輛為唯一目的而購買這些車輛的人大失所望，讓他們無法充分享受自己的愛車」。

特斯拉在歐盟市場的銷量近月來大幅滑落，外界普遍認為與馬斯克的爭議行徑有關，包括公開支持美國總統川普、聲援德國極右翼政黨「另類選擇黨」（AfD），甚至在公開場合出現疑似納粹敬禮的肢體動作。

特斯拉汽車在歐洲和其他地區也淪為社會批判及仇視的對象，一些駕駛遭嘲諷是開著「納粹車」（swasti-car），有些人乾脆貼上「我在馬斯克發瘋之前買了這輛車」的貼紙。

部分特斯拉用戶為了與馬斯克劃清界線，在車體貼上「我在馬斯克發瘋之前買了這輛車」貼紙。（法新社）

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