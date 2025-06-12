人類首次親睹太陽南極！ 歐洲太空總署探測器傳回震撼畫面

人類首次親眼見證太陽的南極，現時太陽南極竟同時存在N極跟S極的數據。（圖擷自ESA）

2025/06/12 11:07

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲太空總署（ESA）的「太陽軌道號」（Solar Orbiter）探測器，日前拍下具有歷史意義的太陽南極照片，這是人類首次親眼見證太陽的南極，還傳回現時太陽南極同時存在N極跟S極的數據。

據《生活科學》（LiveScience）網站報導，歐洲太空總署「太陽軌道號」傾斜自己的飛行軌道，飛出太陽黃道平面，將其軌道傾斜至太陽赤道以下17度，向外界揭曉前所未見的太陽景象，首度拍下太陽南極；ESA科學主任蒙德爾（Carole Mundell）宣布：「今天，我們首次公佈了人類對太陽極點的觀測結果」，他強調這些來自太陽軌道飛行器任務的獨特新視角，標誌著太陽科學新時代的開始。

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「太陽軌道號」除了拍下太陽南極外，也對該區域進行數據測量，發現在太陽南極同時存在N極跟S極，歐洲太空總署指出，現在太陽正處於它11年周期中最活躍的「太陽極大期」，也就是其全球磁場正在進行南極變北極、北極變南極的反轉階段，等到5至6年後太陽進入相對平靜期，應該兩極就會顯示單一磁極性。

而這只是「通往天堂的階梯」的第一步，歐洲太空總署計畫未來幾年「太陽軌道號」透過金星引力調整軌道，像攀登階梯一樣，爬升到更高的緯度，預估2029年，它的觀測角度將達到33度。屆時，太陽的兩極將在人類面前一覽無遺，而「這些數據將徹底改變我們對太陽磁場、太陽風和太陽活動的理解」。

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