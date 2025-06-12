你家毛孩跟你「撞臉」嗎？ 研究：人狗相似度超高

美國男子萊斯（Liam Rice）與他的哈士奇愛犬露娜（Luna）合影，兩者相似的藍色眼睛和神情引發網友熱議「狗像主人」的現象。（圖擷取自@Li4mricee / X）

2025/06/12 10:52

〔編譯陳成良／綜合報導〕許多飼主經常開玩笑說自己與愛犬有些相像，不論是溫和的性格、愛社交的個性，甚至是固執的脾氣。如今，科學研究指出，這種相似不只是巧合，而是有跡可循的心理與行為現象。

科學新聞網站《Science Alert》報導，加拿大薩克其萬大學行為科學暨正義研究中心的研究員羅馬（Renata Roma）指出，她長期關注人與動物的情感連結，特別是在寵物離世後人們所經歷的哀悼情緒。她強調，理解人與狗之間是否存在性格與外貌上的相似性，有助於了解雙方關係的深度與品質。

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1項綜合15篇實證研究的評論指出，人與狗的個性可能真的有某些共同之處，例如外向程度、焦慮傾向與社交能力。此外，部分研究發現人們在選擇純種犬時，傾向挑選與自己外貌相似的狗。例如，頭髮較長的女性偏好耳朵較長的犬種，短髮女性則偏好耳朵短的狗。

甚至有研究指出，狗與主人的眼睛部位常有明顯相似之處，而狗狗的體重狀況也與主人的身體質量指數（BMI）呈正相關，顯示生活習慣與健康狀況可能同步發展。雖然這類研究大多依賴飼主自我填答問卷，可能引發偏誤疑慮，但另有實驗要求從未接觸這些狗與主人的第三方觀察者進行配對，結果發現他們能正確辨識大多數的狗主人組合，顯示這種相似性確實不只是主觀感覺。

為何人會與狗產生相似性？一種假說指出，這與人類演化有關。人類傾向尋找與自己相像的人建立連結，因為過去在群體中能快速判斷誰是「同類」有助於生存與合作。這樣的心理機制也可能延伸到與動物的關係中。

純種犬的行為特徵較穩定，有助於人們根據偏好選擇符合自己個性的犬種。不過，性格上的趨同，也可能來自人狗之間長期的互動與情緒交流。人可能不自覺地強化狗狗某些與自己相符的行為，而狗狗也可能透過觀察與模仿學習主人的習慣與情緒反應。

然而，即使人與狗在性格或外貌上並不相似，也完全不影響他們建立深厚感情。比方說，1位內向的飼主也可能與活潑愛玩的狗狗培養出絕佳默契，反而因為狗的活力激發飼主外出運動、培養健康習慣。這種「互補式」關係，也常見於人際關係中。

最終，比起外貌與性格的相似性，「契合度」或許才是人狗關係中最關鍵的要素。像是人與狗之間的依附風格、情感互動模式與彼此的理解能力，往往才是關係長久的基礎。就如人際間的深厚情誼，真正將彼此緊密連結的，往往不是相像，而是包容、支持與共同成長的過程。

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