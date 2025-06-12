洛杉磯騷亂 警射橡膠子彈、示威者投擲含金屬碎片煙火
洛杉磯警方當地時間11日晚間宣布洛杉磯市政廳外為非法集會，外媒記者現場直擊警察用橡膠子彈驅散群眾。（美聯社）
黃其豪／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕洛杉磯警方當地時間11日晚間宣布洛杉磯市政廳外為非法集會，外媒記者現場直擊警察用橡膠子彈驅散群眾；另外，部分示威者向警方投擲內嵌金屬碎片的煙火與石塊，抗議衝突活動升級。
綜合《CNN》報導，洛杉磯警察局（LAPD）中央分局於社群平台X上發文表示，示威群眾中，有人朝執法人員投擲內嵌金屬碎片的煙火和石塊；在警方宣布市政廳外為非法集會後，騎馬的洛城警察隨後進場試圖控制局勢。
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儘管多數抗議者移至市政廳旁的格蘭德公園，但仍有數十人留在市政廳前並高喊「和平抗議」口號。與此同時，洛杉磯警察局局長麥克唐納（Jim McDonnell）受訪時透露，部分被捕者為有組織、穿著黑色服裝類型抗議者（Black Bloc），即全身穿著黑色服裝、並戴著滑雪面具或巴拉克拉瓦頭套刻意隱藏身分。
麥克唐納說，「他們裝備齊全、組織嚴密，甚至使用無線電通訊，還會監聽警用頻道並製造混亂，吸引我們離開即將執行逮捕地點」，同時證實警方在部分被捕人士身上發現錘子與內嵌金屬碎片的煙火，用以製造爆炸傷害。
報導提及，截至目前為止，洛杉磯警方已逮捕約400人，但麥克唐納堅稱，洛杉磯大都會區大部分白天抗議活動仍保持和平。另，此次非法集會的宣布後，當局接續對洛杉磯市中心部分區域發布宵禁令，自當晚8時至隔日凌晨6時實施。
⭕️ COMMUNITY CONCERNS ⭕️— LAPD Central Division （@LAPDCentral） June 11, 2025
Questions have been raised regarding the 101 freeway on and off ramps. They will remain closed due to scheduled protests today.
Curfew will remain effective begging this evening at 8 pm and ending at 6 am.
If an employee or family/friend member… pic.twitter.com/5yPHNL8QCU
當局對洛杉磯市中心部分區域發布宵禁令，自當晚8時至隔日凌晨6時實施。。（圖擷自「@LAPDCentral」X）