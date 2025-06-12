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    洛杉磯騷亂 警射橡膠子彈、示威者投擲含金屬碎片煙火

    洛杉磯警方當地時間11日晚間宣布洛杉磯市政廳外為非法集會，外媒記者現場直擊警察用橡膠子彈驅散群眾。（美聯社）

    洛杉磯警方當地時間11日晚間宣布洛杉磯市政廳外為非法集會，外媒記者現場直擊警察用橡膠子彈驅散群眾。（美聯社）

    2025/06/12 12:15

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕洛杉磯警方當地時間11日晚間宣布洛杉磯市政廳外為非法集會，外媒記者現場直擊警察用橡膠子彈驅散群眾；另外，部分示威者向警方投擲內嵌金屬碎片的煙火與石塊，抗議衝突活動升級。

    綜合《CNN》報導，洛杉磯警察局（LAPD）中央分局於社群平台X上發文表示，示威群眾中，有人朝執法人員投擲內嵌金屬碎片的煙火和石塊；在警方宣布市政廳外為非法集會後，騎馬的洛城警察隨後進場試圖控制局勢。

    儘管多數抗議者移至市政廳旁的格蘭德公園，但仍有數十人留在市政廳前並高喊「和平抗議」口號。與此同時，洛杉磯警察局局長麥克唐納（Jim McDonnell）受訪時透露，部分被捕者為有組織、穿著黑色服裝類型抗議者（Black Bloc），即全身穿著黑色服裝、並戴著滑雪面具或巴拉克拉瓦頭套刻意隱藏身分。

    麥克唐納說，「他們裝備齊全、組織嚴密，甚至使用無線電通訊，還會監聽警用頻道並製造混亂，吸引我們離開即將執行逮捕地點」，同時證實警方在部分被捕人士身上發現錘子與內嵌金屬碎片的煙火，用以製造爆炸傷害。

    報導提及，截至目前為止，洛杉磯警方已逮捕約400人，但麥克唐納堅稱，洛杉磯大都會區大部分白天抗議活動仍保持和平。另，此次非法集會的宣布後，當局接續對洛杉磯市中心部分區域發布宵禁令，自當晚8時至隔日凌晨6時實施。

    當局對洛杉磯市中心部分區域發布宵禁令，自當晚8時至隔日凌晨6時實施。。（圖擷自「@LAPDCentral」X）

    當局對洛杉磯市中心部分區域發布宵禁令，自當晚8時至隔日凌晨6時實施。。（圖擷自「@LAPDCentral」X）

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