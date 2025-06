洛杉磯騷亂 警射橡膠子彈、示威者投擲含金屬碎片煙火

2025/06/12 12:15

黃其豪/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕洛杉磯警方當地時間11日晚間宣布洛杉磯市政廳外為非法集會,外媒記者現場直擊警察用橡膠子彈驅散群眾;另外,部分示威者向警方投擲內嵌金屬碎片的煙火與石塊,抗議衝突活動升級。

綜合《CNN》報導,洛杉磯警察局(LAPD)中央分局於社群平台X上發文表示,示威群眾中,有人朝執法人員投擲內嵌金屬碎片的煙火和石塊;在警方宣布市政廳外為非法集會後,騎馬的洛城警察隨後進場試圖控制局勢。

儘管多數抗議者移至市政廳旁的格蘭德公園,但仍有數十人留在市政廳前並高喊「和平抗議」口號。與此同時,洛杉磯警察局局長麥克唐納(Jim McDonnell)受訪時透露,部分被捕者為有組織、穿著黑色服裝類型抗議者(Black Bloc),即全身穿著黑色服裝、並戴著滑雪面具或巴拉克拉瓦頭套刻意隱藏身分。

麥克唐納說,「他們裝備齊全、組織嚴密,甚至使用無線電通訊,還會監聽警用頻道並製造混亂,吸引我們離開即將執行逮捕地點」,同時證實警方在部分被捕人士身上發現錘子與內嵌金屬碎片的煙火,用以製造爆炸傷害。

報導提及,截至目前為止,洛杉磯警方已逮捕約400人,但麥克唐納堅稱,洛杉磯大都會區大部分白天抗議活動仍保持和平。另,此次非法集會的宣布後,當局接續對洛杉磯市中心部分區域發布宵禁令,自當晚8時至隔日凌晨6時實施。

⭕️ COMMUNITY CONCERNS ⭕️



Questions have been raised regarding the 101 freeway on and off ramps. They will remain closed due to scheduled protests today.



Curfew will remain effective begging this evening at 8 pm and ending at 6 am.



If an employee or family/friend member… pic.twitter.com/5yPHNL8QCU