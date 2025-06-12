習近平癡迷操弄美國總統？ 余茂春揭中共慣用美中峰會宣傳伎倆

哈德遜研究所中國中心主任余茂春表示，中共長久以來利用舉辦美中元首峰會，以鞏固國內權力、展示國際影響力。（資料照）

2025/06/12 11:51

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普近日與中國國家主席習近平通話1個半小時，並接受習近平的邀訪。美國華裔學者余茂春指出，美中看待峰會目的迥異，外交如戲，中共向來癡迷於舉辦美中元首峰會，尤其是在北京舉行的峰會，這類劇本式的表演，是中共用來鞏固國內政權、展示國際影響力的敘事戰武器。

華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）中國中心主任余茂春近日在《華盛頓時報》撰文說，美國總統希望利用此次峰會解決與中國的具體問題，包括芬太尼、稀土和關稅等；但對習近平而言，這類高峰會並非談判或表達善意的工具，每一次按照中共的意願舉行的會議，都強化了一個一心想以其威權主義形象重塑全球秩序的政權。

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曾在川普第一任期擔任國務院中國政策規劃首席顧問的余茂春強調，尤其是在中國帝都舉行的峰會，長期以來一直是中共鞏固國內權力、展現國際實力的手段之一。例如：1972年，毛澤東利用尼克森總統訪問北京，掩蓋「文化大革命」帶給中國的浩劫，並恢復其搖搖欲墜的合法性。1978至1979年，鄧小平狡猾打出「美國牌」，操縱輕信的卡特總統，將自己塑造成中共最高領導人，實際上當時鄧小平正深陷激烈的黨內權鬥。1989年天安門廣場血腥鎮壓後，中共領導人再次利用與美國總統的接觸，粉飾暴行，來使其權力控制合法化。

余茂春稱，如今習近平正面臨自己一手造成的經濟風暴，習近平對此心知肚明，正因如此，與美國總統的峰會才如此重要，「這並非關乎外交，而是關乎生存。」

余茂春示警，習近平只不過是在重複這一模式，但野心更大，手段更豐富。

余茂春推測，如果川普訪問北京，將會被中共廣為傳播，此證明習近平在國際舞台無可匹敵。然後，中共再利用嚴格控制的媒體，鋪天蓋地充斥著習近平政治風采和掌聲的畫面，企圖將國內的不滿情緒淹沒在民族主義的狂潮之下。

余茂春提醒，中共追求的不是對話，而是共識幻象。他表示，這種幻象不僅針對中國國內的，同時也表演給美國的亞洲盟友：日本、南韓、菲律賓、台灣、印度和越南看。這些國家都面臨北京的政經軍壓力，將華盛頓視為制衡中國的唯一力量，當美國總統出現在北京，微笑地與威脅區域和平的那個人握手時，這傳遞出一個令人不寒而慄的信號：美國不是認真的，美國可以被討好，美國會姑息。

余茂春說，美中外交方式上存在根本不對等，因為美國是在實質領域運作：發現問題、談判條件、實施解決方案，而中共則在感知、意識形態和權力領域使勁。中共利用外交進行欺騙，其結果是，每次峰會都不是論壇，而是中共的一個舞台。

余茂春認為，如果川普在北京的訪問中，缺乏堅定不移的清晰立場和堅定不移的決心，他就有可能成為一場更大演出中的道具。習近平不需要談判桌上的勝利，他需要的是一張照片、一句引言、一個姿態——一些可以包裝起來，向14億人傳播的東西，作為世界仍然向中南海低頭的證據。

「中美之間的較量並非茶餘飯後握手言和就能化解的誤會。這是兩種不可調和的體系之間的對抗——一個根植於自由、透明和法治，另一個根植於控制、監視和暴力。」余茂春補充說。

余茂春提醒，美國必須認識到這一點，不能繼續沉溺於幻想，認為僅靠外交手段就能馴服一個建立在謊言和恐懼之上的政權。

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