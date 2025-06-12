天選之隊！ 教宗戴帽挺白襪 菜鳥投手嗨問「他認識我嗎」

天主教新教宗良十四世週三在梵蒂岡公開露面時，戴著白襪隊球帽亮相。（路透）

2025/06/12 11:04

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕天主教新教宗良十四世（Pope Leo XIV）週三（11日）在梵蒂岡公開露面時，戴著白襪隊球帽亮相，大聯盟官網以「世界上最著名的白襪球迷」撰文報導。白襪總教練凡納伯（Will Venable）對此表示，「我有看到相關報導，這太棒了，我喜歡被（教宗）支持，也需要這樣的支持。」

良十四世是史上首位美國籍教宗，作為一名在地芝加哥人，早前更掀起小熊隊和白襪隊的「搶人」大戰。

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據悉，良十四世曾在2005年世界大賽現身觀戰，當時白襪4連勝扳倒太空人隊奪冠。巧合的是，白襪本週作客休士頓，對手正是勁敵太空人隊。

白襪菜鳥投手泰勒（Grant Taylor）表示，教宗在梵蒂岡戴上白襪球帽「非常酷」，並指出棒球在全球的發展正逐漸加快，但在歐洲還不夠，也許那裡的人有機會成為白襪球迷，「這樣一來，（白襪隊）球迷就能稍微壯大一些了。」

泰勒週二（10日）首次站上大聯盟投手丘，對太空人隊後援1局無失分，投12球有6球超過100英里，拿到生涯第1場中繼成功，幫助球隊4比2獲勝。

大聯盟官網指出，教宗一直力挺白襪，可能有看到或是讀到這位新秀的表現，泰勒笑說：「我確實有想到這點，今天我和家人開玩笑，不知道教宗知不知道我的名字。」

凡納伯也想知道教宗認不認識他，坦言週三前從未想過這個問題，「但我很高興他支持白襪，這實在太棒了。」

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