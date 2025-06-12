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    驚悚畫面曝！巴西加油站爆炸釀2死 車體斷裂、屋頂塌陷

    巴西里約熱內盧一間加油站發生爆炸。（本報合成，擷取自@pmarcelo1972/X）

    巴西里約熱內盧一間加油站發生爆炸。（本報合成，擷取自@pmarcelo1972/X）

    2025/06/12 11:03

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕巴西里約熱內盧市中心一處加油站近日發生猛烈爆炸，造成2人死亡，事發瞬間被監視器拍下，畫面怵目驚心。

    綜合外媒報導，爆炸發生在當地時間7日清晨，地點位於「紅十字廣場」（Praça da Cruz Vermelha）附近的加油站。當時多名汽車駕駛與機車騎士在接受加油服務，沒想到一輛汽車突然爆炸，車子當場炸成兩半、殘骸四散，加油站部分屋頂也因此倒塌，鄰近建築同樣受到波及。

    這起事故造成2人不幸喪命，包括64歲男駕駛科斯塔（Guaraci Ferreira R. Costa），當時就站在車輛後方，送醫後仍宣告不治；61歲加油站員工多斯桑托斯（Paulo B. dos Santos）最初重傷送醫，8日不幸身亡。

    消防部門初步調查指出，爆炸車輛安裝車用瓦斯氣瓶，疑似在注氣過程中發生異常，進而造成這場悲劇，詳細原因仍待進一步釐清。

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