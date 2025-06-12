哈伯解謎天王星！ 衛星亮度異常大翻轉 「隱形兇手」太空塵現蹤

哈伯太空望遠鏡拍攝的天王星及其部分衛星影像。最新研究透過哈伯望遠鏡觀測這些衛星的表面亮度，意外發現其「領先側」比預期更暗，可能與太空塵埃覆蓋有關。（圖：Space Telescope Science Institute）

2025/06/12 09:51

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國航太總署（NASA）的哈伯太空望遠鏡最新觀測結果，讓天文學家對天王星四顆最大衛星的表面特性大感意外。研究團隊原本預期這些衛星的「尾側」表面會因受帶電粒子轟擊而變暗，實際卻觀察到相反現象，顯示天王星磁層與其衛星間的作用，可能比想像中更為複雜或微弱。

根據phys.org網站報導，此次觀測聚焦於阿里爾（Ariel）、昂布里耶爾（Umbriel）、泰坦妮雅（Titania）與奧伯隆（Oberon）四顆衛星。這些衛星與天王星潮汐鎖定，自轉與公轉週期相同，因此永遠以同一面朝向公轉方向。研究團隊原先根據磁層模型預測，尾側應更暗，因那一側持續暴露在天王星磁場中的高能帶電粒子之下。

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然而哈伯望遠鏡的紫外線觀測顯示，內側兩顆衛星阿里爾與昂布里耶爾的前後側亮度幾乎沒有差異，而最外側的泰坦妮雅與奧伯隆，反而是「領先側」較暗且呈紅色，顛覆了原先理論。這使研究人員推測，這可能與天王星不規則衛星釋放的塵埃有關，而非磁場直接影響。

科學家進一步指出，這些不規則衛星運行軌道傾斜、形狀怪異，受到微流星撞擊後會釋出細微塵埃，這些塵埃長期向內漂移，最終被外側衛星的「領先側」掃過並堆積，就像汽車行駛時，昆蟲會撞上擋風玻璃一樣。這種塵埃沉積造成泰坦妮雅與奧伯隆的領先側變暗變紅，而它們也恰巧成為內側衛星的天然防塵罩。

這種「衛星間物質交換」的現象在土星與木星系統中亦有觀察紀錄，如今首次在天王星系統中取得類似證據。研究人員表示，這可能意味著天王星磁層相對平靜，或其結構比過往理解更複雜。若要釐清背後機制，仍需更深入探測與後續觀測。

這項研究仰賴哈伯望遠鏡的紫外線光學能力。地面望遠鏡無法觀測紫外線，因此哈伯成為目前唯一能進行此類研究的儀器。研究人員也計畫結合韋伯太空望遠鏡（JWST）的紅外線數據，進一步解析這些神秘衛星的成分與演化。

哈伯太空望遠鏡拍攝的天王星及其五大衛星（泰坦妮雅、奧伯隆、昂布里耶爾、米蘭達、阿里爾）影像，圖中亦可見阿里爾在天王星上的陰影及天王星暗淡的環。最新研究聚焦這些衛星的表面亮度差異。（圖：NASA, ESA, STScI）

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