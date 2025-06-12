超級幸運！加拿大男4度中樂透 總計開心抱回5千多萬

加拿大男子塞金日前贏得100萬加幣樂透，這是他人生中第4次中獎。（圖擷自「@yegwave」X）

2025/06/12 10:28

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大亞伯達省1名退休男子近日贏得高額樂透大獎，這是他人生中第4次中獎，且自2024年8月以來，短短9個月內就中獎3次，累計金額超過250萬加幣（約新台幣5322萬元），相當幸運。

綜合《加拿大電視公司新聞網》等外媒報導，西加拿大樂透公司（Western Canada Lottery Corp.）近日公布，居住萊斯布里奇塞金（David Serkin）於上月3日樂透彩券「Lotto 6/49」開獎後，贏得100萬加幣（約新台幣2129萬元）。

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這次中獎之前，塞金2024年8月20日的Lotto Max樂透遊戲獲得50萬加幣（約新台幣1064萬元）獎金，接續同年11月16日的Lotto 6/49遊戲中贏得100萬加幣。此外，他在約12年前另一場樂透抽獎贏得25萬加幣（約新台幣532萬元）的獎金。

報導提及，總塞金自去年8月以來已3度中獎，獲得獎金總計達250萬以上加幣，他笑說：「我對完獎號後去和朋友喝咖啡，他們看到我的中獎彩券後也驚呼：『又來了！』」

塞金說，上次中獎後帶妻子赴夏威夷旅遊度假，這次預計前往紐芬蘭（Newfoundland）遊玩。據了解，這次中獎彩券是在當地一間加油站購入。

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