抗議恐蔓延至美國各地 洛城軍隊指揮官：部隊可暫時拘留民眾

為應對洛城動亂，軍方以陸戰隊與國民兵組成「第51特遣隊」，指揮官雪曼表示，國民兵及陸戰隊士兵並不具備逮捕權利，但如果為了執行保護聯邦人員或財產的任務而有其必要性，這些部隊有權「暫時拘留」民眾，直到執法部門前來逮捕為止。（美聯社）

2025/06/12 07:47

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州洛杉磯抗議衝突在6月11日進入第6天，負責指揮大洛杉磯地區4000名國民兵及700名陸戰隊士兵的美國陸軍少將雪曼（Scott Sherman）11日表示，部署在洛杉磯的美軍人員有權居留民眾，直到警方逮捕為止。

綜合外媒報導，為應對洛城動亂，軍方以陸戰隊與國民兵組成「第51特遣隊」，美國陸軍少將雪曼負責指揮。雪曼表示，川普總統下令部署至洛杉磯的4000名國民兵及700名陸戰隊士兵並不具備逮捕權利，但如果為了執行保護聯邦人員或財產的任務而有其必要性，這些部隊有權「暫時拘留」民眾，直到執法部門前來逮捕為止。一位不具名的美國官員表示，雪曼的說法是提及一般狀況下的「交戰規則」，並不代表著權力有所擴大。

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雪曼提及，這種臨時拘留行為是發生在過去幾天，由於市區情勢已趨於平靜，臨時拘留的狀況最近已經不多了。雪曼表示，部隊並不參與實際的逮捕或執法行動，一旦警方控制住嫌疑人或將其銬上手銬後，部隊便會立即將人交給警方。雪曼指出，洛杉磯的情況較先前已相對平靜，但雪曼估計，未來抗議活動可能會升級，且遍及全美。

雪曼提到，陸戰隊員持續在洛杉磯郡南邊的海豹灘（Seal Beach）受訓，未來將盡速進駐洛杉磯市區，但時間點不會是在11日。雪曼補充，陸戰隊員的步槍中不會配備實彈。

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