中東危險局勢升級！美英罕見發出警告、疏散人員

美國駐伊拉克大使館。（法新社資料照）

2025/06/12 07:16

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕多名消息人士透露，由於中東地區安全風險加劇，美國正安排非必要人員從中東各地撤離，並允許軍人家屬離開。目前尚不清楚什麼原因導致這一態勢的突然轉變，但有美國國防官員表示，中央司令部正在監視「中東地區日益緊張的局勢」。同時，英國海上貿易組織也發出警告，稱中東緊張局勢加劇，可能威脅該地區的船隻。

綜合外媒報導，包括4名美國、2名伊拉克消息人士向《路透》表示，美國正準備部分撤離駐伊拉克大使館，並允許軍人家屬離開中東，但他們均未具體說明哪些安全風險促使做出這項決定，有關撤離的通報導致油價上漲逾4%。

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白宮發言人凱利（Anna Kelly）表示，國務院定期審查海外美國人員，這一決定是根據最近的審查結果做出，但她沒有提供更多細節。白宮官員則透露，美國總統川普對此知情。

《CNN》則報導，雖然中東局勢加劇的原因尚不清楚，但隨川普政府持續尋求與伊朗達成新的核協議，最近伊朗和以色列之間的緊張局勢升級，因此計劃撤軍。

此前，伊朗國防部長納西爾扎德（Aziz Nasirzadeh）週三警告稱，美方官員發表了威脅性言論，警告「如果美伊談判未能達成協議，可能會發生衝突」。他表示，在這種情況下，美國將別無選擇，只能離開該地區，美國所有基地都在伊朗軍隊的打擊範圍內，伊朗將對該地區的美國基地進行報復。

一名白宮官員稱，國防部長赫格塞斯已批准軍人家屬自願離開中東各地。官員也表示：「保障軍人及其家人的安全仍然是我們的首要任務，美國中央司令部（CENTCOM）正在密切關注中東地區緊張局勢的發展。」

在此之際，英國海上貿易組織（UKMTO）也發出「不同尋常」的警告，稱「地區緊張局勢加劇」可能對該地區的船隻構成威脅。聲明表示，英國海上貿易組織已意識到該地區緊張局勢加劇，可能導致軍事活動升級，對海員造成直接影響，建議船舶謹慎穿越阿拉伯灣、阿曼灣和荷姆茲海峽。

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