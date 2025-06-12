中國人屢走私生物材料！ 美退役上將示警：建國250年來最全面滲透

美國退役四星上將基恩（Jack Keane）表示，近日有3名中國公民試圖將危險生物材料走私到美國的消息，顯示「中國正在對我們社會進行美國建國250年以來最全面的滲透，我們從未見過這樣的事情」。 （美聯社資料照）

2025/06/12 05:55

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國退役四星上將基恩（Jack Keane）6月10日接受《福斯新聞》訪問表示，近日有3名中國公民試圖將危險生物材料走私到美國的消息，顯示「中國正在對我們社會進行美國建國250年以來最全面的滲透，我們從未見過這樣的事情」。

曾任陸軍副參謀長、目前擔任《福斯新聞》高級戰略分析師的基恩，在「與瑪麗亞共度早晨」（Mornings with Maria）節目中分析，中國對美國的威脅具有「全面性」特徵，涵蓋網路間諜活動、糧食供應干擾、電信、藥品及交通運輸等，「這樣的例子不勝枚舉」。

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基恩指出：「如果在太平洋地區與中國發生衝突，他們會企圖擾亂美國國內的民眾，摧毀他們支持戰爭的意志。現在，一種生物病原體正在走私到美國，可能會襲擊我們的農業，並最終威脅到我們的糧食生產。我認為這比其他任何破壞性事件都更值得研究和探討，以偵測和了解他們如何滲透，以及未來的滲透可能有多全面。」

近期，中國威脅進一步升級。美國司法部表示，2名涉嫌從事「生物恐怖主義」的中國籍嫌犯上週在密西根州底特律被執法部門攔截。調查發現，這2名嫌犯分別是33歲的女性簡雲清（Yunqing Jian，音譯）和34歲的男性劉尊勇（Zunyong Liu，音譯），他們涉嫌共謀將名為「禾穀鐮刀菌」（Fusarium graminearum）的真菌走私到美國，且計劃在密西根大學實驗室進行研究。

美國司法部稱，這種有毒真菌會導致農作物患上致命的「穗枯病」，這種病害會嚴重影響小麥、大麥、玉米和水稻的生長，每年在全球造成數十億美元的經濟損失，並且導致出產的糧食對人體十分有害。

在武漢華中科技大學生命科學與技術學院攻讀博士學位的中國籍公民韓承軒（Chengxuan Han，音譯），也因涉嫌在2024年和2025年從中國向美國寄送與蛔蟲有關生物材料的包裹，6月8日在搭乘飛機抵達密西根州底特律大都會機場時被捕。

基恩指出，美國是中國共產的黨頭號敵對目標，加強自身防禦以抵禦威脅是當務之急，並說中國對美國的滲透行動已經擴展到多個戰略性領域，形成嚴重的國安威脅。

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