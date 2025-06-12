教宗良十四世首度任命中國主教 延續方濟各政策

教宗良十四世6月5日任命林運團（見圖）為中國福州的輔理主教，11日獲得中國當局承認。（擷取自中國天主教官網）

2025/06/12 00:29

〔中央社〕羅馬天主教新任教宗良十四世根據梵蒂岡與北京在2018年簽訂的協議，首度任命一位中國主教，這顯示他正延續已故教宗方濟各最具爭議的外交政策決定之一。

美聯社報導，良十四世（Pope Leo XIV）於6月5日任命林運團為福州的輔理主教，在11日獲得中國當局承認，梵蒂岡對此表示滿意。

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根據梵蒂岡新聞網（Vatican News），梵蒂岡在聲明中說，林運團主教正式就任福州輔理主教，其主教職務的民事效力也獲得承認，這是「聖座與中國當局之間對話的又一成果，也是教區共融中的重要一步」。

方濟各（Pope Francis）在2018年批准一項關於主教任命的協議，引發保守派強烈反對。

主教任命問題是梵中關係最具爭議的議題。中國原本堅持擁有主教任命的專屬權，視其為國家主權事務；梵蒂岡則堅持教宗擁有任命主教的專屬權。

據估計，中國約有1200萬名天主教徒，他們分成兩派，一派是未承認教宗權威、由官方操控的「愛國教會」，另一派是在數十年迫害中，依然忠於羅馬的「地下教會」

2018年，梵中簽署主教任命臨時性協議，條約內容雖保密，但方濟各多次提到，協議最主要精神是中國政府承認教宗對中國主教有最後任命權。

但這項協議受到一些人的批評，尤其是天主教右派人士，他們認為這項協議屈從於北京的要求，並出賣了中國地下教會的信徒。梵蒂岡則表示這是它能達成的最好的協議，且此後協議定期續約。

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