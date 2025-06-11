中國大外宣！邀美國網紅免費玩10天 門檻30萬名粉絲追隨者

北京邀請美國青年網紅，免費到中國玩10天，圖為天安門廣場。（歐新社資料照）

2025/06/11 21:52

〔編譯管淑平／綜合報導〕為了形塑對中國的良好觀感，北京邀請美國擁有至少30萬名追隨者的青年網紅，到中國玩10天，全程免費招待，向美國民眾展現「真實的中國」。

《彭博》報導，根據中國青年報等中國官方附屬媒體發文，這項「中國—全球青年影響力人士交流計畫」，邀請美國人氣網紅7月造訪中國蘇州、上海、深圳、邯鄲和北京等5個城市，行程涵蓋中國電子商務重鎮，以及如小紅書公司、比亞迪公司總部；受邀網紅也會參加一些文化活動，直播遊長城等。另外，該計畫安排美國與中國社群網紅合作，其創作的內容將由中國官方媒體宣傳。

請繼續往下閱讀...

另一篇以北美中國留學生為主要對象的媒體「留學生日報」發文，呼籲中國留學生，鼓勵身邊的美國網紅申請，申請人需活躍於YouTube、X等社群平台，且「熱愛中國文化」、「沒有不良行為歷史」；申請通過者將獲得中國官方正式邀請，由國家提供特別協助處理簽證。

中國國家主席習近平2023年曾提出，5年內邀請5萬名美國青少年到中國交流。《美國之音》今年3月曾報導，美國杜克大學、哥倫比亞大學和密西根大學等校學生，去年參加江蘇省政府舉辦的「美國高校大學生江蘇交流營」，活動期間費用全免，每人還能拿到2000美元來回機票費用，不過，參加的學生行前都不知道，該活動是習近平提出的「5年5萬人」倡議的一部分。

當時一名參加交流營的杜克大學學生說，這項活動很明顯偏重宣傳，看到的是被粉飾的景象；也有團員說，中國媒體採訪時，設法要他們說出誇讚中國的話，甚至有記者指導學生說什麼。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法