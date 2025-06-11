魯比歐出要求徹查哈佛 是否與新疆兵團勾結

美國國務卿魯比歐。（美聯社）

2025/06/11 21:13

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國務卿魯比歐近期要求財政部調查哈佛大學，釐清其是否因與中國共同舉辦健康保險會議，期間有遭美國制裁的新疆生產建設兵團（XPCC）官員參與，而違反聯邦制裁規定。此舉顯示川普政府對哈佛的政治壓力，已從校園內政擴及對外合作，使這所美國頂尖學府面臨潛在法律危機。

《紐約時報》報導，魯比歐上月已向財政部建議，由外國資產控制辦公室（OFAC）調查哈佛是否違規與XPCC合作。多位專家與前財政部官員指出，內閣層級主動要求對國內機構展開制裁調查極為罕見，目前尚不清楚OFAC是否已啟動相關程序。這起事件也象徵川普政府對哈佛的關注，已從反猶爭議擴大至其與中國的學術及政策往來。

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爭議核心在於「衛生籌資旗艦項目培訓班」，自2019年起由哈佛大學陳曾熙公共衛生學院、世界銀行及中國國家醫療保障局共同主辦，旨在協助中國建立普及醫療保險制度。報導指出，該計畫自啟動以來，至少部分會議有XPCC官員參與。XPCC自2020年因涉及對維吾爾族等少數民族的人權侵害，被美國政府列入制裁名單。

哈佛大學已針對XPCC與會一事進行內部審查，但尚未公布結果。哈佛、國務院與財政部均拒絕評論。根據網頁存檔，2019年首屆會議時，XPCC即有派員參加，當時尚未被制裁，但相關敘述事後已被刪除。中國官方網站則顯示，2023年培訓班仍有XPCC代表出席，當時該組織已遭美國制裁三年。

川普政府對哈佛的施壓已擴及校外活動。今年4月，紐約風險分析公司「策略風險（Strategy Risks）發布報告，詳述哈佛與XPCC在上述培訓班的互動，引發共和黨保守派關注。參議員柯頓（Tom Cotton）及眾議院教育委員會隨即要求調查，國土安全部也指控哈佛「招待並培訓」XPCC官員。該公司創辦人石宇（Isaac Stone Fish）強調，報告並非對哈佛的全面指控，但強調XPCC是「全球最惡名昭彰的組織之一」，哈佛的合作夥伴關係應受高標準檢視。

哈佛大學近兩個月來風波不斷，除了聯邦經費已遭削減近37億美元，還面臨多個政府部門的調查，以及川普政府試圖撤銷其約四分之一國際學生簽證的法律戰。前OFAC主任史密斯（John Smith）表示，由國務卿點名調查國內機構雖屬罕見，但並不違規。他指出，制裁調查程序可能歷時數月甚至數年，若認定違規，處分包括警告信、巨額罰款，嚴重者甚至移送司法部刑事起訴。

圖為中國新疆生產建設兵團（XPCC）在一場展覽中設立的宣傳攤位。（美聯社資料照）

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