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    黛安娜王妃百件珍藏釋出！ 最大規模王室時尚拍賣本月登場

    黛安娜王妃在世時便以獨特的時尚味品備受讚譽，廣受關注。示意圖。（法新社）

    黛安娜王妃在世時便以獨特的時尚味品備受讚譽，廣受關注。示意圖。（法新社）

    2025/06/11 22:54

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕已故英國黛安娜王妃（Princess Diana）的私人衣櫥，再次成為全球矚目焦點。美國拍賣行Julien’s Auctions宣布，將於本月底在加州比佛利山舉辦一場以「Princess Diana’s Style & A Royal Collection」為名的拍賣會，公開釋出超過百件王妃生前穿著或收藏的時尚單品，包括經典洋裝、帽飾、手袋、鞋履及設計手稿等，堪稱歷來規模最盛大的黛安娜個人時尚拍賣。

    根據《CNN》報導，目前已有部分拍賣品開放線上競標，實體拍賣則將於比佛利山的半島酒店登場。本次焦點落在2件預估成交價達20萬至30萬美元（約新台幣598萬至897萬元）的洋裝上：其一是黛安娜王妃於1988至1992年間多次公開場合穿著的印花長洋裝，曾在西班牙國是訪問中亮相；另一件為她於1986年中東巡訪期間所穿的奶油色絲質晚禮服。

    印花洋裝出自英國高級時裝品牌Bellville Sassoon，設計師大衛·沙遜表示，黛安娜曾親自將此洋裝稱為「關懷洋裝」，因其明亮色彩能安撫她在醫院探訪時遇到的病童。

    此外，黛安娜生前穿著的其他重要服飾也將一同拍賣，包括由設計師布魯斯·歐菲爾德設計的黃色花卉套裝、好友賈尼·凡賽斯打造的藍色無袖洋裝，以及她1981年與查爾斯王子訂婚後首次公開亮相所穿的黑色塔夫綢晚禮服。該禮服的設計者伊莉莎白·伊曼紐也是她婚紗的共同創作者，本次特別提供設計草圖與檔案珍藏，盼讓世人再次欣賞黛安娜的優雅風華。

    除了正式場合服飾，拍賣品亦呈現黛安娜的日常風格，如紅色滑雪服與英國肺臟基金會標誌運動衫，分別估價5萬美元與2萬美元（約新台幣149萬元與59萬元）。其他拍賣品還包含法國前第一夫人貝爾娜黛特·席哈克贈送的Dior羊皮手提包、蜜桃色草帽等具紀念意義的單品。

    黛安娜的時尚魅力跨越時代。1997年，她曾透過佳士得拍賣近80套衣物，為癌症與愛滋病研究籌得超過320萬美元（約新台幣9577萬元）。去年Julien’s Auctions也以一件她1980年代穿著的Jacques Azagury黑藍色晚禮服創下114萬美元（約新台幣3412萬元）拍賣紀錄。

    本次展出除黛安娜服飾外，也涵蓋其他英國王室成員物品，包括溫莎公爵夫婦、女王伊麗莎白二世與王太后，部分文物可追溯至19世紀。拍賣所得部分將捐贈給英國肌肉萎縮症協會（Muscular Dystrophy UK）。

    色彩斑斕的印花洋裝，是黛安娜探訪醫院時的指定穿著，認為其繽紛圖樣可安撫病童情緒。（圖擷取自Julien’s Auctions網站）

    色彩斑斕的印花洋裝，是黛安娜探訪醫院時的指定穿著，認為其繽紛圖樣可安撫病童情緒。（圖擷取自Julien’s Auctions網站）

    1985年設計師Jacqueline Mills為黛安娜王妃所設計服飾之草稿圖。（圖擷取自Julien’s Auctions網站）

    1985年設計師Jacqueline Mills為黛安娜王妃所設計服飾之草稿圖。（圖擷取自Julien’s Auctions網站）

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